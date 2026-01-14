Dinamo doveo wunderkinda Samobora, za njega se bore čak tri afričke reprezentacije!

Mladi krilni napadač Ayoub Makhfaoui (rođen 2007.) prešao je iz Samobora u Dinamo.

Izvori nam kažu da je riječ o velikom talentu. Rođen je u predgrađu Pariza, a za njega se bore Alžir, Maroko i Tunis. Prošao je školu pariškoga kluba Red Star. S Dinamom je potpisao profesionalni ugovor na tri i pol godine.

Od listopada do prosinca 2025. igrao je za juniore Samobora te je u juniorskoj 1. NL i Kupu NS Zagreb odigrao pet utakmica i zabio jedan gol.

Mladi krilni napadač izgledom podsjeća na legendarnog kolumbijskog veznjaka Carlosa Valderramu.

Dinamo i Hartberg u četvrtak na Maksimiru od 16 sati igraju prijateljsku utakmicu. Bit će zatvorena za javnost (s iznimkom predstavnika medija), a neće biti ni televizijskog prijenosa. Hartberg je četvrtoplasirani klub austrijske lige, a jedan od glavnih igrača hrvatski je napadač Patrik Mijić (27).

Francuski branič Ronaël Pierre-Gabriel uskoro bi trebao i službeno postati igrač turskog Kayserispora, 16. momčadi Super lige, koju s klupe vodi bivši trener Rijeke Radomir Đalović. Ugovor s Dinamom ima do ljeta, a ove sezone postao je prekobrojan. Na X-u su osvanule fotografije francuskog desnog beka sa šalom novog kluba.