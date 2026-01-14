Obavijesti

ROĐEN U PARIZU

Dinamo doveo wunderkinda Samobora, za njega se bore čak tri afričke reprezentacije!

Piše Mato Galić,
Foto: Twitter

Mladi krilni napadač izgledom podsjeća na legendarnog kolumbijskog veznjaka Carlosa Valderramu

Mladi krilni napadač Ayoub Makhfaoui (rođen 2007.) prešao je iz Samobora u Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci bruse formu u Čatežu

Pokretanje videa...

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Izvori nam kažu da je riječ o velikom talentu. Rođen je u predgrađu Pariza, a za njega se bore Alžir, Maroko i Tunis. Prošao je školu pariškoga kluba Red Star. S Dinamom je potpisao profesionalni ugovor na tri i pol godine.

Od listopada do prosinca 2025. igrao je za juniore Samobora te je u juniorskoj 1. NL i Kupu NS Zagreb odigrao pet utakmica i zabio jedan gol.

Mladi krilni napadač izgledom podsjeća na legendarnog kolumbijskog veznjaka Carlosa Valderramu.

Dinamo i Hartberg u četvrtak na Maksimiru od 16 sati igraju prijateljsku utakmicu. Bit će zatvorena za javnost (s iznimkom predstavnika medija), a neće biti ni televizijskog prijenosa. Hartberg je četvrtoplasirani klub austrijske lige, a jedan od glavnih igrača hrvatski je napadač Patrik Mijić (27).
Francuski branič Ronaël Pierre-Gabriel uskoro bi trebao i službeno postati igrač turskog Kayserispora, 16. momčadi Super lige, koju s klupe vodi bivši trener Rijeke Radomir Đalović. Ugovor s Dinamom ima do ljeta, a ove sezone postao je prekobrojan. Na X-u su osvanule fotografije francuskog desnog beka sa šalom novog kluba.

