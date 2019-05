Dinamo dovodi reprezentativca Švicarske! Igrao je i na SP-u...

Ivo Pinto došao je na desni bok, a Dinamo želi pojačanje i na lijevom boku. Posljednjih dana puno se pisalo o Rafi Soaresu, igraču Guimaraesa. Portugalac je bio želja "modrih", ponuđen je hrvatskom prvaku, ali Portugalac je očito preskup i u Maksimiru se polako okreću drugim rješenjima.

Nova meta je Jacques Francois Moubandje (28). Doznajemo to od izvora bliskih hrvatskom prvaku. Lijevi bočni koji posljednjih šest godina igra za francuski Toulouse. Ima 132 nastupa za Toulouse u Ligue 1. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura. Dinamo, naravno, za lijevog beka neće dati tri milijuna eura, caka je u tome da je Moubandje slobodan igrač od lipnja.

Rođen je u Kamerunu, ali je većinu života proveo u Švicarskoj. S obitelji se osam godina doselio u Ženevu. Bio je toliko dobar da je postao i švicarski reprezentativac. Od 2014. godine za švicarsku reprezentaciju ima 21 nastup. Prvi ga je u reprezentaciju pozvao Hrvat, koji je na klupi Švicarske Vladimir Petković 2014. Vodio ga je Petković i na Europsko prvenstvo u Francusku prije tri godine i Svjetsko prvenstvo lani u Rusiju. Nazvali smo Petkovića, da ga pitamo o potencijalom pojačanju Dinama.

- Radi se o igraču čija je primarna pozicija lijevi bočni, ali može on jako dobro odigrati i poziciju lijevog stopera. Dakle, može ga se koristiti na te dvije pozicije. Igrač koji ima iskustvo igranja u francuskoj ligi i igrač koji je švicarski reprezentativac. Vjerujem da bi on bio pojačanje za Dinamo. To je jako dobar igrač - rekao nam je Petković, koji ga odlično poznaje.

Moubandje je karijeru počeo u Švicarskoj, igrao je za Meyrin i Servette, a onda je prije šest godina došao u Francusku. U karijeri je zabio dva gola, oba igrajući za Servette. Ali, naravno, da lijevom bočnom golovi nisu primarna zadaća. Ove sezone za Toulouse ima 22 nastupa, u prosjeku u francuskoj ligi igra 61 minutu. Visok je 180 centimetara. U reprezentaciji igra s Marijom Gavranovićem.

Nogometom se počeo baviti zbog brata, koji mu je kupio prve kopačke. U rodnom Kamerunu se s djecom igrao bosonog. Prije početka svake utakmice se prekriži i poljubi tetovažu.

Nenad Bjelica bi u pohodu na Ligu prvaka mogao dobiti veliko pojačanje za lijevu stranu obrane. Igrač od tri milijuna eura, koji ima iskustvo igranja u francuskoj ligi, koji je reprezentativac Švicarske, a može ga se dovesti besplatno. Čini se kao dobar posao, naravno, treba se dogovoriti oko plaće i drugih detalja.

Dinamu je na poziciji lijevog bočnog zanimljiv i Eldar Ćivić iz Sparte Prag. On prema Transfermarktu vrijedi milijun eura, ima šest nastupa za reprezentaciju BiH. Ipak, Kamerunac koji igra za Švicarsku je ispred Ćivića i postao je "prvi pick" za lijevi bok.