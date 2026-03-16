Dinamo ga i dalje masno plaća, opet ga izbacili u drugu ekipu!

Saga o Samyju Mmaeeu (29), jednom od najskupljih i najkontroverznijih pojačanja u novijoj Dinamovoj povijesti, dobila je novi nevjerojatan nastavak. Marokanski stoper, koji je stigao na Maksimir kao kapitalac, a otišao kao uteg oko vrata, dotaknuo je novo dno karijere. Nakon što su ga poslali na posudbu u azerbajdžanski Qarabag kako bi oživio karijeru i rasteretio blagajnu "modrih", Mmaeea su zbog nediscipline i loših igara izbacili u drugu momčad. Ironično, Dinamo ga i dalje plaća oko 240.000 eura godišnje da bi igrao u rezervama azerbajdžanskog prvaka.

- Samy Mmaee je poslan u rezervni sastav zbog nepoštivanja sportske discipline. Ponekad je potrebno poduzeti takve korake, ali uvijek je važno djelovati u okviru pravila - kazao je trener Qarabaga Gurban Gurbanov još uoči uzvratne utakmice šesnaestine finala Lige prvaka protiv Newcastlea u Engleskoj.

Kraljevski ugovor i strmoglavi pad

Prisjetimo se, Mmaee je u ljeto 2024. stigao u Dinamo kao slobodan igrač iz Ferencvárosa. Budući da nije plaćena odšteta, klub mu je ponudio kraljevske uvjete: bonus za potpis ugovora koji se procjenjuje na oko 800.000 eura te godišnju plaću od čak 840.000 eura. Time je automatski postao jedan od najplaćenijih igrača svlačionice, no povjerenje nikada nije opravdao. U plavom dresu odigrao je tek 21 utakmicu, a njegov mandat obilježile su loše predstave i, što je još gore, problemi s disciplinom koji su kulminirali otvorenim sukobom s tadašnjim trenerom Nenadom Bjelicom.

"Neka ih je sramota zbog toga"

Kap koja je prelila čašu bio je incident uoči utakmice Lige prvaka protiv Borussije Dortmund, kada je Mmaee burno reagirao saznavši da nije u početnom sastavu. Bjelica ga je odmah odstranio iz momčadi, poručivši kako "nijedan igrač nije važniji od kluba". No, tu priča nije stala. Bivši sportski direktor Marko Marić i tadašnja uprava inzistirali su na povratku Marokanca u momčad, što je stvorilo nepremostivi jaz između njih i trenera. Bjelica je kasnije u jednom podcastu otvoreno progovorio o tom slučaju, koji smatra ključnim za svoj drugi, neslavni odlazak s Maksimira.

​- Tu nije bilo povratka, ali on je očito Zajecu i Mariću bio jako bitan. Ja znam, a znaju i oni zbog čega im je bio bitan da ga vrate. I neka ih je sramota zbog toga. Jer nije dovoljno obući populistički svijetloplavu košulju da si ti dinamovac.

Bjelica je dodao kako bi odbio i pet puta veći ugovor da je uvjet bio Mmaeeov povratak, jer bi time srušio vlastiti autoritet i hijerarhiju u momčadi, što se na kraju i dogodilo.

Ni Azerbajdžan nije spas

Dolaskom nove uprave postalo je jasno da za Mmaeea u Dinamu više nema mjesta. Zbog ogromnog ugovora, koji traje do 2028. godine, prodaja je bila nemoguća misija pa je kao jedino rješenje pronađena dvogodišnja posudba u Qarabag. Prema dogovoru, Azerbajdžanci su preuzeli 70 posto njegove plaće (oko 560.000 eura), dok je Dinamu ostao teret od preostalih 240.000 eura.

Nadali su se u Maksimiru da je to kraj problemima, no Mmaee je samo preselio svoj modus operandi. Nakon svega 11 ligaških nastupa, trener Gurban Gurbanov ga je, baš kao i Bjelica, zbog kršenja discipline preselio u rezervnu momčad. Tako se Dinamov skupi promašaj pretvorio u potpuni apsurd, klub plaća igrača kojeg ne želi da bi igrao u drugoj momčadi kluba koji ga također ne želi. I ne samo to. Ne nađe li Zvonimir Boban neko novo rješenje, Dinamo će na igrača morati potrošiti još 1,6 milijuna eura.