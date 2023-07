Dinamo ga pustio na Rujevicu, a on zablistao na startu sezone: 'Tako se bori za Rijeku, daj gas!'

Ruku na srce, skoro sat vremena tj. do ulaska Tonija Fruka na 'desetku', Niku Jankovića uglavnom smo lagano psovali (u sebi, normalno). Izuzetak su, logično, bile dvije situacije: kad je u 37' sjajno u 100%-nu šansu gurnuo Bandu (a ovaj pogodio vratnicu) i u 40' kad je zabio iz jedanaesterca.

Na kraju je 21-godišnji riječki adut: zabio dva gola, za treći asistirao, dobio zasluženu novinarsku ocjenu 7,5, a algoritmi Sofascorea njegovu partiju u 4-0 pobjedi nad Rudešom u 1. kolu HNL-a prepoznali ocjenom: 9,7! Skoro pa savršeno.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rijeka - Rudeš 4-0

Niko je na Kvarner došao zimus, iz Zrinjskog zajedno sa šefom Sergejom Jakirovićem i kolegom Antonijom Marinom. I proljetni dio sezone odigrao, onako... Prolazno. Trud maksimalan, trka i želja ogromni, ali učinak: na rubu prosječnog.

Samo dva gola, jako puno zujanja, ali jako malo meda. A nakon prvih nekoliko treninga bilo je jasno kako je dečko nogometni - dragulj. I zna i ima jaka pluća i top u nogama. Ali bio je: nedorečen. A očekivanja jako velika.

Kroz te smo ga naočale gledali i protiv Rudeša i unatoč tom golu iz penala bili nezadovoljni. Jer Niko Janković sigurno može daleko bolje. A taj talent nije uvijek lako nositi na leđima (niti je Rijeka isto što i Zrinjski).

'Bijeli' su ljetos njegovu posudbu iz Dinama pretvorili u definitivni transfer. Niko je 100 posto igrač Rijeke. A kad je u subotnju večer ulaskom Tonija Fruka s 'desetke' preseljen na lijevu polušpicu u pola sata je zabio još jedan i namjestio jedan Ri-gol (baš Fruku).

Jakirović je par dana prije sezone izjavio 'Tražili smo igrače koji se vide u Rijeci, kojima je dolazak u Rijeku bio baš - želja'. A prije mjeseca dana kad je s Rijekom potpisao ugovor na 3 godine Janković je rekao:

- Rijeka i ja smo kliknuli od samog početka, moja je želja bila postati igrač Rijeke i to su svi u klubu znali još od zime. Hvala upravi i stručnom stožeru što su mi to omogućili.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

A što je Niko, igrač utakmice, rekao po svršetku priče Rijeka vs Rudeš 4-0, tekme u kojoj je svoje 'bijele' uzeo za ruku i odveo do trijumfa?

- A jako mi je drago i zbog pobjede Rijeke i zbog mojih pogodaka i asistencije. Stvarno je odlična utakmica bila. Rudeš je novi prvoligaš, bili su puni želje da se dokažu, jako borbeni. Ali kako je naš trener rekao: nešto se valjda pita i nas!

U sljedećoj rečenici pale su pohvale ozračju. Na tribinama, u svlačionici i na travnjaku:

- Odlična atmosfera na Rujevici, kao i uvijek. A i isto je i u ekipi. Svi smo sretni jer puno je promjena bilo dosad u prijelaznom roku, ali cijela je ekipa odmah 'kliknula' zajedno. Ima nas puno, a u tim okolnostima nije uvijek lako držati tako dobru atmosferu unutar momčadi, no kod nas u Rijeci to je savršeno i ama baš sve štima kako treba - priča junak uvodnog trijumfa u novu sezonu pa... Hvali i Rudeš. Zasluženo.

- Nema lakih protivnika u HNL-u. Drago mi je da smo ih uspjeli načeti u prvom poluvremenu, da je 'Obre' izborio taj penal zahvaljujući kojem sam onda ja zabio prvi gol na utakmici. Pohvale Rudešu, ali...

Zna se tko je zabio poker.

- Pohvale i nama, da! Borili smo se za Rijeku onako kako to uvijek treba činiti, a ispunili smo i ono što je trener tražio od nas na poluvremenu, da još jače damo gas, da ih još jače stisnemo. Zabili smo onda još tri gola i evo... Presretni idemo dalje prema novim obvezama.

Foto: Sofascore za 24sata

Sljedeći ispit u HNL-u je Jadranski derbi u gostima (nedjelja, 30. srpnja, 21:05), ali prije toga: Europa. Prva utakmica 2. pretkola Konferencijske lige, u četvrtak od 19 na sati. Na Kosovu, u Prištini... KF Dukagjini vs HNK Rijeka.

- Ne samo to. Sezona je tek počela, a mi ćemo u 16 dana odigrati pet utakmica! Bit će teško, ali dobro... Kako trener kaže: 'Ima nas'. Dat ćemo sve od sebe, normalno. To mogu obećati našim navijačima uz koje je sve lakše. I trčati i boriti se i igrati i... Pobjeđivati. A mi ćemo u svakoj utakmici tražiti baš to. Pobjedu - rekao je Niko Janković.

Nasmijan, sretan što je u Rijeci, dokazani talent, veliki borac, a od subote i - vodeći riječki strijelac. Još kad punu formu ulove pa mu se od prve minute pridruže Franjo Ivanović, Toni Fruk, Marco Pašalić... More riječkih navijača gušta na valovima sreće!