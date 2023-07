Jakirović: Novi igrači su ostali na klupi da im olakšam kasnije. Žuti: Mladi smo, nema drame!

Više od pet tisuća navijača na Rujevici gledalo je uvjerljivu pobjedu svoje Rijeke protiv novog prvoligaša Rudeša. Sergej Jakirović s jedne, velikan hrvatskog nogometa Robert Prosinečki s druge strane...

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rudešani su izvukli deblji kraj iako su dobar dio utakmice bili ravnopravni protivnik. Jednom kada je Rijeka pojačala, povratka nije bilo. A rezultat je mogao biti i veći.

- Čestitao bih objema ekipama jer mi smo uvjerljivo dobili, a Rudeš nije bio nimalo bezazlen protivnik! Mi smo u prvom poluvremenu imali problema u protoku lopte i rješenjima u obećavajućim situacijama pred njihovim golom. Tražili smo brzi pogodak, a zabili u 40. minuti. Moramo biti precizniji u zadnjem pasu. Na poluvremenu smo baš o tome najviše govorili, a odlično je da smo od igrača s klupe dobili i brzinu i kombinatoriku i efikasnost.

Na Rujevici je bilo 5070 gledatelja.

- Hvala našoj sjajnoj publici. Atmosfera je opet bila vrhunska. Nosili su nas i kad nas nije išao gol i kad nas je krenulo.

Jakirović je susret počeo sa "starom gardom".

- Da, niti jedan novi igrač doveden na ljetnom mercatu nije počeo utakmicu. Odlučili smo se za ovih 11 kako bi ovim novima bilo lakše kad uđu s klupe. Imamo dobrih solucija na klupi, imamo širinu. Stalno igračima govorim da je svaki od njih važan i da će svaki imati priliku.

Rijeka - Rudeš statistika

Foto: Sofascore za 24sata

Prošle sezone lijevo je bio Marin. Sada je tu poziciju popunio Niko Janković pa isporučio dva gola i asistenciju.

- Igrao je on to već u Zrinjskom. Danas je zabio dva gola i jedan namjestio, a Fruk kad je zaigrao na 'desetki' u malo više od pola sata jedan gol zabio i jedan namjestio. Dobro je to.

Slijedi okršaj u Konferencijskoj ligi.

- Dukagjini u Konferencijskoj ligi? Teška će to biti utakmica u Prištini, morat ćemo biti jako pametni. Inače, imam prijatelja Kosovara, ali ovo mi je prvi put da ću bilo kao igrač, bilo kao trener gostovati na Kosovu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Robert Prosinečki dočekan je ovacijama na Rujevici.

- Čestitke Rijeci. Na kraju je bio i previsoki rezultat za njih. Mislim da smo u prvom poluvremenu jako dobro parirali jednoj od najboljih momčadi u Hrvatskoj. Imali smo i šanse da im zabijemo i dobro smo igrali. Onda je došao taj penal pred kraj poluvremena koji je promijenio tijek utakmice - rekao je Žuti pa dodao:

- Do 70. minute i 2-0 za Rijeku mi smo bili baš dobri, a onda smo se: raspali. Mlada smo ekipa koja ima potencijala, nema drame. Ovo su klinci, najmlađa momčad u ligi, ali pokazat će da mogu igrati sa svakim u ligi. Neće nikome biti lako igrati s Rudešom!

Može li netko ugroziti Dinamo ove sezone?

- Bit će zanimljiva liga, ali ne možeš me u prvom kolu pitat' je li ovo sezona u kojoj će Dinamov naslov biti istinski ugrožen!

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rudeš je odlično igrao i dojam je da je mogao više.

- Rijeka je bolja od nas, ali da smo zabili što smo trebali ili da nismo napravili onaj penal, moglo je biti i drukčije. Mi ćemo nadoć'. Danas je 10 igrača u startnih 11 prvi put igralo Prvoj ligi. Ali vjerujemo u ostanak.

Rijeka je u drugom poluvremenu ubacila u brzinu više.

- Rijeka ima temelj iz prošle sezone, ima nova jaka pojačanja, ima puno širine i kvalitete, ima Jakirovića na klupi... To je momčad toliko jaka da se može boriti i za naslov.

Rujevica je bila odlično popunjena.

- Atmosfera je bila baš sjajna kao i uvijek u Rijeci. Ljudi su osjetili da je ovo momčad koja može napraviti velike stvari!