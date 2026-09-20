Dinamo hitno mora 'popeglati' svoje mušice! Stare boljke opet su bile prisutne na Maksimiru

U posljednjoj utakmici osmog kola HNL-a Dinamo je na Maksimiru svladao Lokomotivu 3-2, no pobjeda je stigla uz više drame nego što su "modri” priželjkivali. Dvostruki strijelac bio je Dion Drena Beljo, koji se nakon viroze i propuštenih dvoboja s Osijekom i Hapoelom vratio u početnu postavu kao da stanke nije ni bilo.