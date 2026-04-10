Dinamo i Beljo ganjaju rekorde. Kovačević može srušiti Mamića

Dinamo igra sjajno u 2026. godini! "Modri" imaju samo dva poraza (Midtjylland i Genk) u 16 utakmica u svim natjecanjima od početka godine, a u HNL-u ne znaju za poraz još od 9. studenog i gostovanja kod Istre 1961 (2-1). Do kraja sezone Dinamo čeka i finale Kupa, a u domaćem prvenstvu će (osim osiguravanja novog naslova) željeti i oboriti rekord.

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Naime, "plavi" su u 28 dosadašnjih kola zabili 75 golova, a rekorder po tome (otkad je Lige 10) je Dinamo iz 2014/15. u kojem je, pod vodstvom Zorana Mamića, aktualnog bjegunca od hrvatskog pravosuđa, zabio 85 golova u HNL-u. Osam je kola do kraja, a u ovom ritmu rekord će glatko pasti. Preciznije, Dinamo ove sezone u prvenstvu zabija 2,68 golova po utakmici i ako ovako nastavi, zabit će ih 96 do kraja sezone.

Treba napomenuti i da je Dinamo u zadnjih 11 prvenstvenih utakmica zabio čak 43 gola, što je skoro četiri po utakmici.

Također, Dion Drena Beljo ganja rekord Eduarda Da Silve po broju golova. Legendarni Dudu zabio je 34 golova u sezoni 2006./07., dok je Beljo trenutačno na 22 prvenstvena gola. Ipak, ono što ohrabruje Belju jest forma, odnosno čak osam golova u posljednja tri kola. U tom ritmu, ovih 12 golova razlike ne čini se previše...

Što se tiče rekorda po broju bodova, Dinamo ne može oboriti rekord otkad je lige 10 jer s eventualnih svih osam pobjeda će na kraju imati 90 bodova, a u sezoni 2018./19. je imao 92 boda na kraju.

Što se tiče rasporeda do kraja sezone, Dinamo ide u goste Vukovaru, dočekuje Rijeku, ide u goste Istri, dočekuje Varaždin, gostuje kod Gorice, dočekuje Hajduk, a nakon toga igra finale Kupa protiv Rijeke. Zadnja dva kola su gostovanje kod Slaven Belupa i domaći dvoboj protiv Lokomotive.