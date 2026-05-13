Dinamo i Rijeka igraju prvo finale na Opus Areni! Ovako se gradio naš najmoderniji stadion

Opus Arena otvorena je u srpnju 2023. godine, a riječ je o prvom stadionu u Hrvatskoj koji ima potpuno natkrivene sjedeće tribine. Dom 'bijelo-plavih' najmoderniji je, zasad, u Hrvatskoj, a ove će srijede po prvi put biti i domaćin najveće utakmice u hrvatskom klupskom nogometu, finalu Kupa, u kojem igraju Dinamo i Rijeka (18 sati)
Osijek je godinama sanjao, a u ljeto 2023. godine san je postao stvarnost.
Otvorenjem Opus Arene, Hrvatska je nakon nekoliko desetljeća dobila prvi novoizgrađeni stadion, a Nogometni klub Osijek i cijela Slavonija dom dostojan europskih ambicija.
A najmoderniji stadion u Hrvatskoj u 2026. će konačno po prvi put ugostiti finale Kupa između Dinama i Rijeke.
Ovaj moderni sportski kompleks, smješten u gradskoj četvrti Retfala, nije samo nogometno igralište, već simbol nove ere za klub i grad, postavljajući nove standarde za sportsku infrastrukturu u državi.
Put do ostvarenja ovog projekta bio je dug i izazovan, obilježen promjenama planova, probijanjem rokova i značajnim financijskim ulaganjima.
Priča o novom osječkom stadionu započinje 2016. godine, kada mađarski poduzetnik Lőrinc Mészáros i hrvatski investitor Ivan Meštrović preuzimaju većinski udio u NK Osijeku.
S novim vlasnicima stigla je i jasna vizija, modernizacija klupske infrastrukture kao temelj za sportske uspjehe.
Prvotne ideje vrtjele su se oko obnove Gradskog vrta, no ubrzo se od toga odustalo.
U lipnju 2017. godine klub je finalizirao kupnju zemljišta od 15,3 hektara u području Pampas, uz rijeku Dravu.
Plan je evoluirao od izgradnje trening kampa s pomoćnim stadionom do onoga što vidimo danas, cjelovitog nogometnog kompleksa s glavnim stadionom kao središnjim objektom.
Projekt je službeno predstavljen javnosti 19. travnja 2018. godine u osječkom kinu Urania, kada je tadašnji predsjednik kluba Ivan Meštrović najavio izgradnju stadiona koji će zadovoljavati najviše Uefine standarde.
Iako su pripremni radovi na terenu započeli već krajem 2017. godine, stvarna izgradnja krenula je znatno kasnije.
Tijekom travnja i svibnja 2019. u tlo je zabijeno tisuću armiranobetonskih pilona, dugih 12 metara, kako bi se osigurala stabilnost budućeg zdanja.
Glavni građevinski radovi započeli su u rujnu 2019. godine.
Međutim, put do realizacije bio je ispunjen izazovima.
Napredak na gradilištu bio je sporiji od očekivanog, što je dovelo do promjena u izvođenju.
Dodatne probleme stvarale su vanjske okolnosti, pandemija koronavirusa, a kasnije i rat u Ukrajini, uzrokovali su poremećaje na tržištu i značajan porast cijena građevinskog materijala, što je dodatno produžilo rokove.
Stadion je naposljetku dobio uporabnu dozvolu 27. ožujka 2023. godine.
Prvotna procjena troškova izgradnje iznosila je oko 35 milijuna eura.
Međutim, zbog spomenutih kašnjenja, promjena u projektu i globalnog rasta cijena, konačni iznos popeo se na otprilike 65 do 80 milijuna eura.
Projekt je većinom financiran privatnim kapitalom vlasnika kluba, što ga čini jednom od najvećih privatnih investicija u povijesti Osijeka.
Značajnu financijsku potporu pružila je i mađarska vlada s donacijom od 6,6 milijuna eura, što je dio šire politike ulaganja u sportske klubove u susjednim zemljama.
Svoj doprinos dao je i Hrvatski nogometni savez, koji je preko svog proslavljenog predsjednika i osječke legende Davora Šukera projekt podržao s milijun eura.
Glavni sponzor stadiona postala je mađarska holding kompanija Opus Global, po kojoj arena i nosi ime.
Opus Arena, djelo domaćeg arhitektonskog studija Sirrah projekt, postavlja nove standarde u Hrvatskoj.
S kapacitetom od 13.005 sjedećih mjesta, četvrti je najveći stadion u zemlji, ali prvi s potpuno natkrivenim tribinama.
Impozantni bijeli krov, dimenzija 185 sa 150 metara, štiti svakog gledatelja od vremenskih neprilika.
Stadion je projektiran u takozvanom "engleskom" stilu, bez atletske staze, što omogućuje da tribine budu tik uz teren i pruža navijačima izvanredan doživljaj utakmice.
Vanjski izgled definira prozirna fasada koja se noću može osvijetliti u različitim bojama, te prepoznatljivi stupovi koji nose krovnu konstrukciju.
Unutar stadiona nalaze se dva velika semafora, 454 VIP mjesta i sedam loža.
Teren je hibridni, s ugrađenim sustavom grijanja i automatskog navodnjavanja.
Cijeli kompleks, osim glavnog stadiona, uključuje i trening kamp sa sedam pomoćnih terena, osiguravajući vrhunske uvjete za sve klupske selekcije.
Zanimljiv detalj iz faze projektiranja jest da su prvotni planovi uključivali i neke egzotične sadržaje.
U VIP ložama na zapadnoj tribini bile su predviđene saune i jacuzziji iz kojih bi se mogla pratiti utakmica.
Od te se ideje kasnije odustalo u korist funkcionalnosti i povećanja kapaciteta. Sredstva namijenjena luksuznim sadržajima preusmjerena su u proširenje stadiona s prvotno planiranih 12.800 na današnjih 13.005 sjedećih mjesta.
Prije prve službene utakmice, navijači su svoj novi dom mogli upoznati 1. srpnja 2023. godine tijekom dana otvorenih vrata.
Vatreno krštenje Opus Arena imala je 22. srpnja 2023. na otvaranju sezone HNL-a, kada je Osijek deklasirao Slaven Belupo rezultatom 6-1.
Čast da postane prvi strijelac na novom stadionu pripala je osječkom napadaču Ramónu Miérezu, koji je mrežu zatresao već u četvrtoj minuti.
Stadion je vrlo brzo postao i novi dom hrvatske nogometne reprezentacije.
Prva međunarodna utakmica odigrana je 12. listopada 2023. godine, kada su "vatreni" u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo ugostili Tursku.
(*uz korištenje AI-ja)
