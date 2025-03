Dinamo ide u izmjene statuta, želja je raditi kampove i tražiti talente na drugom kontinentu!

U Maksimiru je u utorak održana još jedna sjednica Izvršnog odbora na kojem je jedna od točaka, pod razno, bila i izmjena Statuta. O čemu se točno radi? Dinamo danas broji više od 42.000 članova, a prema aktualnom Statutu, članovi kluba ne mogu biti navijači koji nemaju OIB.

Zagrepčani imaju veliku navijačku bazu u inozemstvu, ali se "modri" fanovi iz BiH, SAD-a, Njemačke ili Australije zbog toga ne mogu učlaniti u klub. Izvršni odbor će na skupštinu, koja je zakazana za 26. ožujka, poslati prijedlog izmjena i dopuna Statuta.

- Danas imamo više od 42.000 članova, a to je brojka koju smo prošle godine postigli tek u rujnu. Velik nam je potencijal u tom članstvu izvan Hrvatske, no problem je što većina njih nema OIB. Zakon nam ne dopušta da, budući da smo udruga građana, učlanjujemo ljude bez OIB-a. Željeli smo svejedno da oni postanu dio naše zajednice, zato uvodimo institut "Prijatelj kluba", gdje će oni imati sva ista prava kao članovi, osim što neće moći birati članove skupštine ni biti birani na izborima. Ustvari, imat će prva kao sadašnji maloljetni članovi - objasnio je Tomislav Globan, član IO-a Dinama, pa dodao:

- Ono što je škakljivo što sada idemo mijenjati Statut na nekim pitanjima koja nisu goruća. Sad će početi priče da nama odgovara ovaj dosadašnji model 35-25 (način na koji se prema sadašnjem Statutu biraju skupštinari, 35 ih daje aktualna vlast, 25 tzv. "opozicija"), no to nije istina. Mi smo dali obećanje da ćemo u izmjenama Statuta uvesti još više demokratičnosti, a to će se i dogoditi, jer oformit ćemo Radnu skupinu koja će raditi na novom Statutu. Ove manje izmjene u koje idemo ne znače da smo odustali od daljnjih izmjena statuta koji ima puno manjkavosti. Ne želimo žuriti, već sve sagledati i onda napraviti najbolji mogući Statut koji će biti idealan za klub i koji će dugi niz godina ostati na snazi.

Ivan Nauković, još jedan član IO-a, dosta je upleten u ovu priču...

- Čačkamo nešto što je osjetljivo, jer Statut je bio glavna tema zadnjih godina. Imamo neke manjkavosti Statuta, namjerno nismo to htjeli raditi u 12. mjesecu, procijenili smo da nam je u prosincu bila važna jedna mirna skupština. Sada smo svjesno ušli u rizik da će nas propitkivati zašto odmah ne idemo u ključne promjene Statuta, ali ovo radimo jer želimo što prije veći broj ljudi uključiti u klub, tu mislim na te navijače izvan Hrvatske bez OIB-a - rekao je Nauković i dodao:

- Mi već sada počinjemo raditi i na novom Statutu, jer promatramo ulogu nadzornog odbora, ulogu predsjednika uprave, predsjednika kluba, Izvršnog odbora, gledamo iznutra kako sve funkcionira, a onda ćemo kroz prijedloge IO-a i u razgovoru sa skupštinom doći do najboljeg prijedloga za tu pravu, veću izmjenu Statuta. No, s time ne treba žuriti, puno je vremena do novih izbora. Bit će sve transparentno, a ideja je doći do varijante koja je dugoročno dobra za klub, da imamo način funkcioniranja kojeg nitko ne propitkuje, kojeg neće biti potrebno mijenjati. Kao što je primjer sa statutima Benfice, Barcelone ili nekih njemačkih klubova. Mi propitkujemo sve modele i uzet ćemo ono što mislimo da je najbolje za naš Dinamo. Novim Statutom ćemo dobiti nove mehanizme demokracije. Za to smo se godinama borili i to ćemo do kraja sprovesti.

U Dinamu se žele maksimalno otvoriti svojim navijačima u inozemstvu. Tako je prošloga tjedna održana Plava noć u Čapljini, uskoro će se ona održati i u Berlinu, a u budućnosti "modri" žele slična okupljanja raditi po SAD-u i Australiji. U klubu baš u tome vide velik potencijal, Zagrepčani planiraju odraditi i neke kampve u SAD-u, tamo tražiti mlade talente.