Dinamo ih pobijedio u zadnjoj sekundi, a sada ih je šokirao drugoligaš i izbacio iz Kupa

Nakon što su u drugom kolu Europske lige izgubili od Dinama na Maksimiru (1-0), belgijski Anderlecht doživio je blamažu u domaćem Kupu. Jedini pogodak u europskoj utakmici zabio je napadač Dinama Dion Drena Beljo iz penala u 96. minuti susreta.

Belgijski klub nakon europskog izazova okrenuo se utakmici belgijskog Kupa gdje mu je protivnik bio drugoligaš Beerschot. Međutim, drugoligaš je šokirao Anderlecht u šesnaestini finala i pobijedio 2-1.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Domaćini su poveli u 21. minuti golom Haj Mohameda, a isti je igrač povećao na 2-0 u 71. minuti. Nadu za povratak u utakmicu gostima je dao Bertaccini u 86. minuti kada je zabio za 2-1, ali rezultat na semaforu nije se mijenjao do kraja utakmice.

Anderlecht je tako produljio niz bez osvajanja Kupa na 19 godina jer su posljednjeg osvojili još davne 2008. U belgijskom prvenstvu nalaze se na petom mjestu s 16 osvojenih bodova, šest manje od prvoplasiranog Genta.