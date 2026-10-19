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BELGIJSKI ANDERLECHT

Dinamo ih pobijedio u zadnjoj sekundi, a sada ih je šokirao drugoligaš i izbacio iz Kupa

Piše Issa Kralj,
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Dinamo ih pobijedio u zadnjoj sekundi, a sada ih je šokirao drugoligaš i izbacio iz Kupa
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Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Nakon poraza od Dinama, Anderlecht je doživio novi šok: drugoligaš Beerschot izbacio ga je iz Kupa i produljio crni niz na 19 godina

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Nakon što su u drugom kolu Europske lige izgubili od Dinama na Maksimiru (1-0), belgijski Anderlecht doživio je blamažu u domaćem Kupu. Jedini pogodak u europskoj utakmici zabio je napadač Dinama Dion Drena Beljo iz penala u 96. minuti susreta. 

Belgijski klub nakon europskog izazova okrenuo se utakmici belgijskog Kupa gdje mu je protivnik bio drugoligaš Beerschot. Međutim, drugoligaš je šokirao Anderlecht u šesnaestini finala i pobijedio 2-1. 

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Domaćini su poveli u 21. minuti golom Haj Mohameda, a isti je igrač povećao na 2-0 u 71. minuti. Nadu za povratak u utakmicu gostima je dao Bertaccini u 86. minuti kada je zabio za 2-1, ali rezultat na semaforu nije se mijenjao do kraja utakmice. 

Anderlecht je tako produljio niz bez osvajanja Kupa na 19 godina jer su posljednjeg osvojili još davne 2008. U belgijskom prvenstvu nalaze se na petom mjestu s 16 osvojenih bodova, šest manje od prvoplasiranog Genta.

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