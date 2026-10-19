Nakon poraza od Dinama, Anderlecht je doživio novi šok: drugoligaš Beerschot izbacio ga je iz Kupa i produljio crni niz na 19 godina
Dinamo ih pobijedio u zadnjoj sekundi, a sada ih je šokirao drugoligaš i izbacio iz Kupa
Nakon što su u drugom kolu Europske lige izgubili od Dinama na Maksimiru (1-0), belgijski Anderlecht doživio je blamažu u domaćem Kupu. Jedini pogodak u europskoj utakmici zabio je napadač Dinama Dion Drena Beljo iz penala u 96. minuti susreta.
Belgijski klub nakon europskog izazova okrenuo se utakmici belgijskog Kupa gdje mu je protivnik bio drugoligaš Beerschot. Međutim, drugoligaš je šokirao Anderlecht u šesnaestini finala i pobijedio 2-1.
Domaćini su poveli u 21. minuti golom Haj Mohameda, a isti je igrač povećao na 2-0 u 71. minuti. Nadu za povratak u utakmicu gostima je dao Bertaccini u 86. minuti kada je zabio za 2-1, ali rezultat na semaforu nije se mijenjao do kraja utakmice.
Anderlecht je tako produljio niz bez osvajanja Kupa na 19 godina jer su posljednjeg osvojili još davne 2008. U belgijskom prvenstvu nalaze se na petom mjestu s 16 osvojenih bodova, šest manje od prvoplasiranog Genta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+