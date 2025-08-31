Više od rezultata brine činjenica kako su Varaždinci u nastavku jučerašnje utakmice bili željniji rezultatskog uspjeha, gladniji pravog rezultata. A neki su dinamovci udarali 'laganicu'...
Dinamo ima puno 'crnih rupa', a Varaždinci su ih prvi iskoristili...
Dinamo je jučer u Varaždinu napravio prvi "krivi korak" na putu prema naslovu prvaka. Nogometaši Marija Kovačevića remizirali (1-1) su kod istoimenog domaćina, iako su poslije prvih 45 minuta imali sve u svojim rukama. Ipak, nastavak je donio drugačiju priču, većim dijelom igru za zaborav, pa su "modri" tek u finišu stigli i do jednoga boda.
