Dinamo ima puno 'crnih rupa', a Varaždinci su ih prvi iskoristili...

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Više od rezultata brine činjenica kako su Varaždinci u nastavku jučerašnje utakmice bili željniji rezultatskog uspjeha, gladniji pravog rezultata. A neki su dinamovci udarali 'laganicu'...

Dinamo je jučer u Varaždinu napravio prvi "krivi korak" na putu prema naslovu prvaka. Nogometaši Marija Kovačevića remizirali (1-1) su kod istoimenog domaćina, iako su poslije prvih 45 minuta imali sve u svojim rukama. Ipak, nastavak je donio drugačiju priču, većim dijelom igru za zaborav, pa su "modri" tek u finišu stigli i do jednoga boda.

