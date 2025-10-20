Obavijesti

Dinamo ima šansu izravno ući u Ligu prvaka. Evo što mu treba

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pet klubova je po koeficijentu ispred zagrebačkog kluba. Najveća opasnost Dinamu prijeti iz Norveške i Grčke, gdje su Bodo/Glimt i Olympiacos favoriti za osvajanje naslova, iako su drugi na tablici

Dinamo je sjajno ušao u europsku sezonu, a i u HNL-u drži prvo mjesto. Sjajne pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija donijele su "modrima" nove bodove u klupskom koeficijentu te je momčad Marija Kovačevića, za sada, na mjestu koje direktno vodi u Ligu prvaka iduće sezone. Ipak, da tako ostane, mora se poklopiti nekoliko stvari, a najveće prijetnje dolaze iz Norveške i Grčke.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Po klupskom koeficijentu, ispred Dinama nalazi se pet klubova. To su Rangersi, Bodo/Glimt, Olympiacos, Kopenhagen i RB Salzburg. Ipak, ni jedna od tih momčadi nije na prvom mjestu u svom prvenstvu tako da bi, kada bi sada završila sezona, Dinamo imao direktan plasman u najelitnije europsko natjecanje jer je prvi na tablici. "Modri" imaju koeficijent od 42,000, a iza njega je ukrajinski Šahtar.

Ovako stoje stvari za sada. Rangersi su na šestom mjestu na tablici te nije na najbolji način ušao u sezonu. Kopenhagen je na četvrtom mjestu te mu prvi AGF bježi šest bodova. Kompliciranija situacija je u Austriji gdje je Salzburg tri boda iza prvoplasiranog Sturma uz utakmicu manje. Što se tiče Bodo/Glimta i Olympiacosa, oni su i dalje najveći favoriti za osvajanje svojih liga. Bodo pet kola prije kraja ima bod manje od prvog Vikinga, ali i utakmicu manje, dok je Olympiacos također na bod od vrha tablice. Prvenstvo u Norveškoj je skoro gotovo, ali su druge like praktički tek počele te će Dinamo morati pobjeđivati i nadati se kiksevima ostalih konkurenata. Dakle, nitko od klubova ispred Dinama po koeficijentu ne smije osvojiti domaće prvenstvo.

Prilika za novo poboljšanje koeficijenta dinamo će imati u četvrtak kada u sklopu trećeg kola Europske lige gostuje kod švedskog Malmöa. "Modri" su oprali gorak poraz od Lokomotive pobjedom protiv Osijeka u subotu, a sada će tražiti nastavak sjajnog niza u Europi.

