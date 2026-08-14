Dinamo je Bloudeku čestitao na srebru! Bio je veliki talent na Maksimiru, a htio ga je Arsenal

Marino Bloudek (26) ime je koje danas odzvanja u svijetu hrvatske atletike. Virovitičanin je osvajač europskog srebra, višestruki državni rekorder i čovjek koji je srušio mitski, 51 godinu star rezultat Luciana Sušnja na 800 metara. Ipak, njegov sportski put mogao je biti potpuno drugačiji; bio je veliki talent Dinama, a u atletiku je ušao tek toliko da se oporavi od ozljede i održi formu.

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Prije atletske staze, Bloudek je bio velika nada Dinama, a san o karijeri u kopačkama prekinuo je brutalan start i dvostruki prijelom noge. Povezanost s Maksimirom, međutim, nikad nije u potpunosti nestala. Dinamo je na društvenim mrežama poslao čestitku sjajnom hrvatskom atletičaru.

- Bravo, Marino! Marino Bloudek, član Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, osvojio je srebrnu medalju na 800 metara na Europskom prvenstvu - čestitamo od srca!

Put od maksimirskog travnjaka do tartan staze

Kao dječak, Marino je bio predodređen za nogomet. Cijela očeva strana obitelji vezana je uz taj sport, a njegov talent bio je neupitan. Prošao je Dinamovu školu, osvajao turnire, a potencijal mu je prepoznao i slavni Arsenal, koji ga je tri puta pozivao u svoje kampove. Činilo se da je pred njim blistava nogometna budućnost.

​- Nisam bio talent, nego veliki radnik. Puno sam trenirao s ocem, radili smo na koordinaciji. Kad smo počeli zajedno trenirati, počeo sam dobivati pozive. Bio sam na pripremama s Dinamom mjesec dana i osvojili smo zlato na jednom važnom turniru - skromno se prisjetio Bloudek.

Foto: Hannah McKay

A onda, u trenutku kad je trebao zaigrati za reprezentaciju, dogodila se teška ozljeda. Grub start suparnika rezultirao je dvostrukim prijelomom obje kosti noge. Dug i mukotrpan oporavak značio je kraj sna o Maksimiru. Sudbina ga je, međutim, odvela u drugom smjeru. Profesor Zlatko Tot pozvao ga je u atletiku kako bi vratio kondiciju. Prihvatio je, istrčao prvu utrku, osvojio medalju i ostatak je povijest.

​- Uvijek sam govorio da ću se vratiti nogometu, ali još uvijek nisam. Ako Dinamo treba brzo krilo, na raspolaganju sam vikendom - našalio se.

Krv nije voda: Obiteljska veza s "modrima" i dalje živi

Iako ga je ozljeda odvojila od maksimirskog travnjaka, veza s Dinamom ostala je čvrsta kroz obitelj. Njegov bratić, Sandro Bloudek (40), danas je važan dio stručnog stožera prve momčadi "modrih" kao pomoćni trener Mariju Kovačeviću. Marino pomno prati rad svog rođaka i rezultate kluba u kojem je nekad sanjao velike snove.

​- Dosta se susrećemo i uvijek se pozdravimo i ispričamo. Pratim njegove i Dinamove rezultate, a i on mene podržava. Mi smo mala sportska obitelj, dosad i dosta uspješna - objasnio je Marino.

Foto: Andrew Boyers

Da podrška nije samo privatna, pokazao je i sam klub nakon što je Bloudek osvojio srebro na 800 metara na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Znakovito, Bloudek je i danas na neki način dinamovac, kao član Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, pa je čestitka bila i logična i dirljiva.

"Bravo, Marino! Marino Bloudek, član Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, osvojio je srebrnu medalju na 800 metara na Europskom prvenstvu - čestitamo od srca!", objavio je tada klub na svojim službenim stranicama, pokazavši da prati uspjehe mladića čiji je put započeo upravo kod njih.

Od juniorske nade do rušenja rekorda starih pola stoljeća

Prelazak u atletiku pokazao se kao pun pogodak. Nakon što je 2017. postao europski juniorski prvak, uslijedio je težak prijelaz u seniorsku konkurenciju, svijet "gladijatora i Spartanaca", kako ga je sam opisao.

​- Bilo mi se teško prebaciti iz juniorskog staža u seniorski, ali bio sam dosta motiviran i uporan, tražio sam izlaz i uvijek sam govorio da bih mogao doći na veliku scenu kada mi se sve posloži - ispričao je.

Foto: Andrew Boyers

A sve se posložilo na spektakularan način. U posljednjih nekoliko sezona doživio je pravu eksploziju rezultata, a kruna je stigla rušenjem 51-godišnjeg rekorda legendarnog Luciana Sušnja. Više od pola stoljeća nitko u Hrvatskoj nije trčao 800 metara brže od 1:45,0, a onda je Bloudek u samo dva ljetna mjeseca to uspio čak pet puta, spustivši rekord na nevjerojatnih i dugo nedostižnih 1:44,01.

Ključ uspjeha, kako objašnjava, leži u idealno posloženom mozaiku treninga, natjecanja i visinskih priprema u Keniji, koje odrađuje s trenerom Mladenom Kršekom. Ta je vizija uspjeha u njemu postojala odavno.

​- Sportaš sam koji voli vizualizirati neke stvari i već tada sam razmišljao o Olimpijskim igrama i nikada mi nije bilo upitno hoću li to ostvariti.