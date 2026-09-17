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REMI PROTIV HAPOELA

Dinamo je igrao negledljivo, no donio je Hrvatskoj i nešto dobro

Piše Ivan Tomašković,
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Dinamo je igrao negledljivo, no donio je Hrvatskoj i nešto dobro
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Nacionalni savezi pozicionirani od 16. do 34. mjesta na Uefinoj ljestvici šalju ukupno četiri kluba u Europu

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Dinamo je remizirao (0-0) s Hapoel Beer Shevom u 1. kolu Europske lige, a taj bod donio je Hrvatskoj novi korak na Uefinoj ljestvici nacionalnih koeficijenata. Hrvatska sada s Dinamovih novih 0,250 bodova ima 25,906 bodova i preskočila je Švedsku (25,750) te se probila na 20. mjesto Uefine ljestvice nacionalnih koeficijenata.

Iznad Hrvatske je Škotska (26,250) na 19. mjestu, a razlika iznosi samo 0,344 boda. Iznad Škotske su Mađarska s 27,312 i Austrija s 27,850, dok je Švicarska na 16. mjestu s 30,200. Priliku za 'bildanje' hrvatskog koeficijenta u Europi ima Hajduk koji će se natjecati u Konferencijskoj ligi. 

Iako 20. mjesto još ne donosi dodatna europska mjesta, dosta preostalih utakmica Dinama i Hajduka nudi odličnu priliku za novi napredak i skupljanje bodova. Prema aktualnim pravilima Uefe, savezi pozicionirani od 16. do 34. mjesta šalju ukupno četiri kluba u Europu: po jedan u kvalifikacije Lige prvaka i Europa lige te dva u Konferencijsku ligu.

Foto: HNK Hajduk

Ipak, puno značajnija meta za nacionalne saveze jest 15. mjesto. Države koje drže pozicije od 13. do 15. osiguravaju pet europskih ulaznica – dvije u kvalifikacijama Lige prvaka, jednu u Europa ligi te dvije u Konferencijskoj ligi.

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