'Dinamo je jedina svijetla točka našeg nogometa! A Hajduk dovodi poluozlijeđene igrače'

Pripreme Hajduka za derbi protiv Dinama na Maksimiru (petak, 20 sati) snažno je uzdrmao otkaz Nikoli Kaliniću na mjestu sportskog direktora bijelih, a potom i njegovo obraćanje medijima u kojima je prozvao predsjednika nadzornog odbora za vođenje kluba iz sjene. O lošoj prije svega financijskoj situaciji na Poljudu govorio je i bivši igrač trener Hajduka Ivan Pudar (63) intervjuu za emisiju Sport nedjeljom snimljenom prije posljednjih burnih događaja.

- Kad je Bilić došao za predsjednika, rekao je da je prošle godine bilo 32,3 milijuna eura potrošeno, je li tako? Dvanaest ide na profesionalni pogon. Znači, svi ostali ljudi vrijede 20 milijuna, haha. I da imaju osiguran novac za ovu sezonu - kazao je Pudar i prozvao bivšeg predsjednika:

- Jakobušić je činio neke stvari koje su djelovale pozitivno, ali ima i drugih. Ogromno izdavanje novca i njega i svih ostalih. Tako je bilo i u vaterpolskom klubu pa i tamo i dandanas stoje dugovi. U Jugu, kad je bio predsjednik. Problem je jedan i veliki tu uvijek. Svi ljudi koji rade na tim mjestima, nitko ni za što ne odgovara.

Pudar nema kritiku samo prema predsjednicima kluba, nego i udruzi koja bira nadzorni odbor.

- Nisam bio na Poljudu par godina. Zašto? Jer su ovi ljudi iz Našeg Hajduka i Torcide rekli da smo mi uhljebi. Šta ću ja tamo? Neka oni budu. Torcida je rekla da su oni i Naš Hajduk jedno tijelo. Ali pazi, ovo je Naš Hajduk, a ovo je Torcida. Ni imena ni prezimena. Ja sam Ivan Pudar - rekao je i kritizirao HNS zašto silne kazne za pirotehniku na utakmicama šalje klubu:

- Mene smeta HNS. Što stalno šalje Hajduku te opomene i kazne za izgrede navijača? Je li svaka udruga registrirana? Pa pošalji njima! Kao da sad moja kći razbije jedno auto i prođe kroz crveno, a meni šalješ.

Zasmetalo ga je i zašto u klubu godinama zaobilaze legendu koja sanja dolazak na jednu poziciju.

- Svi mi znamo našeg Zorana Vulića. Uz njegovu trenersku karijeru i osvajanje trofeja, nikad mu se glavna želja nije ispunila, da bude šef škole. To je rekao ne jednom, nego mu je to najveća rak-rana na srcu. Vule je stvoren za to, i tehnički i svakako. Zašto u Bayernu toliko legendi stoji gore? Bili su Beckenbauer, Rummenigge, Breitner, tko zna koliko ih je više. Ne tuku se za poziciju, nego se tuku da Bayern uvijek bude najbolji - smatra Pudar.

'Cijela Dinamova klupa mogla bi igrati u Hajduku'

Dotaknuo se i Dinama koji je dvostrukom pobjedom protiv Qarabaga izborio ligašku fazu Lige prvaka.

- Kad su me pitali kako će Dinamo tamo (u Azerbajdžanu, op.a.), kad je dobio 2-0, samo skineš kapu, pokloniš se, kažeš "svaka čast Dinamo" i doviđenja. Jedina svijetla točka nam je Dinamo, nemamo što govoriti o tome. Rezultat govori i sve je tu jasno. Tko iz Hajduka može igrati u Dinamu, može Livaja. A tko iz Dinama u Hajduku? Cijela klupa - smatra Pudar.

- Dinamo je napravio jednu vrlo kvalitetnu stvar, a nitko mu dosad još nije javno zahvalio. Možda jedan klub prije dvije, tri godine. Svakom ide malo para od Lige prvaka, viču uvijek protiv Dinama, a uzmu novac. Što je Dinamo napravio od svih tih trampa i svega ostalog? Ima Dinamo stranaca, ali ima i svojih igrača. Takva je dobra i kvalitetna selekcija, dobro odrađena. Nije da menadžeri guraju igrače, nego točno se vidi kvaliteta. Nije da se upitaš hoće li moći igrati u Dinamu, nego on igra! A mi dovodimo poluozlijeđene, slobodne igrače, one koji ne igraju i ostale. I još ih plaćamo, uh! Bože sačuvaj - dodao je.

'Kulenović je polukopija Mandže'

Dinamo ove sezone igra i na krilima preporođenog Sandra Kulenovića za kojeg Pudar smatra da bi trebao dobiti šansu u hrvatskoj reprezentaciji.

- Kako ne? On je sušta suprotnost onoga kakav je bio prije godinu dana. Bio je u Lokomotivi, potukao bi se za mjesto. Jer to je momak koji je polukopija Mandže.

I dok je Hajduk rezultatski još u dobroj situaciji jer u petak može preuzeti vrh ljestvice, u Osijeku je situacija dijametralno suprotna, zakucan je za dno. Pudar je okrznuo sportskog direktora.

- Ovaj Boto uništit će Osijek. Prvo što je napravio, odmah je doveo dva stara igrača od 34, 35 godina. Ovaj Portugalac (Hernani, 33 godine, op.a.) kad je ušao u drugom poluvremenu, to je smiješno bilo - rekao je.