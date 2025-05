Španjolski mediji u šoku: Jedna minuta do Münchena... U Italiji hvalospjevi: Ekstaza za povijest

Nogometni svijet svjedočio je jednoj od najluđih utakmica u povijesti Lige prvaka. U uzvratnom susretu polufinala, milanski Inter je na San Siru nakon produžetaka svladao Barcelonu rezultatom 4-3, te s ukupnih 7-6 izborio plasman u finale 31. svibnja protiv PSG-a ili Arsenala. Bila je to večer nevjerojatnih preokreta, herojskih poteza i na koncu, neizmjerne radosti za talijansku momčad i njihove navijače.

Europski mediji nisu štedjeli riječi hvale za prikazano. Talijanska Gazzetta dello Sport slavila je "ostvarenje Interova sna" i "ekstazu nakon povijesne noći", dok je Corriere dello Sport istaknuo kako su "'nerazzurri' ispisali stranicu povijesti u epskoj utakmici", opisujući pobjedu kao "Impresa Inter!" (Interov podvig!).

S druge strane, u Španjolskoj je vladala nevjerica. Madridski dnevnik Marca konstatirao je kako je "Barçi nedostajala samo jedna minuta za München", dodajući kako je "momčad koja je izgledala mrtvo, uskrsnula u 93. minuti". Katalonski Mundo Deportivo jednostavno je opisao događanja kao "Locura en San Siro" (Ludnica na San Siru). Zajednički nazivnik svih izvještaja bio je opis utakmice kao "spektakla za pamćenje" i "polufinala svih polufinala".

Ključni akteri nezaboravne noći

Ovakve utakmice rađaju junake, a ova ih je imala nekoliko. Od golmana koji je činio čuda, preko veterana koji je postigao ključni gol, do mladog talenta čiji su potezi oduzimali dah, ali i čiji su promašaji na kraju skupo koštali njegovu momčad.

Foto: Alessandro Garofalo

Yann Sommer bio je jedan od apsolutnih heroja večeri. Švicarac je branio nemoguće, a posebno se istaknuo s nekoliko svjetskih obrana, od kojih je ona u 114. minuti protiv Laminea Yamala vjerojatno spasila Inter od penala. Iako je kod trećeg gola Barcelone, kada je Raphinha zabio iz odbijanca nakon što je Sommer obranio njegov prvi pokušaj, lopta pronašla put do mreže, njegov cjelokupni doprinos bio je vrlo važan. Proglašen je igračem utakmice, a njegove intervencije, poput one kada je zaustavio Erica Garcíju u situaciji jedan na jedan, ili bravurozne parade nakon Yamalovih udaraca u produžecima, navijači će dugo pamtiti.

Foto: Alessandro Garofalo

Kada se činilo da je sve gotovo i da Barcelona s vodstvom od 3-2 (ukupno 6-5) ide prema finalu, ukazao se 37-godišnji Francesco Acerbi. Iskusni branič, najstariji igrač na terenu, u trećoj minuti sudačke nadoknade našao se na pravom mjestu nakon ubačaja Denzela Dumfriesa i snažnim udarcem zakucao loptu pod prečku za 3-3 i erupciju oduševljenja na San Siru. Bio je to njegov prvi pogodak u Ligi prvaka, i to u trenutku koji će zauvijek ostati upisan zlatnim slovima u povijest Intera koji drugi put u zadnje tri sezone pod vodstvom Simonea Inzaghija ide do finala. A ovaj put možda i do kraja.

Statistika Inter - Barcelona 4-3

Foto: Sofascore za 24sata