'Modri' su veznjaka Slavena ljetos mogli dobiti za 1,7 milijuna eura plus bonusi, ali posao je propao jer igrač nije htio doći odmah, a to je navodno naljutilo čelnika Dinama
Dinamo je ljetos ostao bez Jagušića. Evo gdje je zapelo i koliko sad traži Slaven Belupo
Toni Fruk i Adriano Jagušić trenutačno su daleko najbolji igrači HNL-a. Nije to samo subjektivan dojam, potvrđuju to i brojke. Treba se dobro zamisliti kad se posljednji put dogodilo da dva najbolja igrača lige ne igraju ni u Dinamu ni u Rijeci.
