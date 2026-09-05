Dinamo je napokon pronašao zamjenu za Mišića? Rus odličan, no Kovačevića brine jedno

Dinamo se nakon dvije utakmice bez pobjede vratio na pobjednički put. Nakon razočaravajućeg rezultata u Norveškoj protiv Vikinga, koji je "modre" izbacio iz Europe, uslijedilo je novo razočaranje u Puli, koja se posljednjih sezona pretvorila u svojevrsnu "crnu mačku" za zagrebačku momčad. Ipak, utakmica protiv Gorice u 6. kolu HNL-a donijela je i jedan raritet. Dinamo je, naime, prvi put od ožujka prošle godine istrčao bez Josipa Mišića u početnom sastavu.