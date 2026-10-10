Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE POPIS

Dinamo je neprepoznatljiv u gostima, to je postalo pravilo. Druga najlošija momčad lige!?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo je neprepoznatljiv u gostima, to je postalo pravilo. Druga najlošija momčad lige!?
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk srušio Dinamo 2-1 na Poljudu i prekinuo 678 dana posta! "Modri" opet kiksali u gostima, a Kovačević je pod sve većim pritiskom

Admiral

Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 u subotnjem derbiju pred 25.000 navijača na Poljudu. "Bili" su slavili nakon dugih 678 dana posta u utakmici u kojoj je više odlučivala borbenost i htijenje nego kvaliteta nogometa po katastrofalnim vremenskim uvjetima.

Bez suspendiranog kapetana Josipa Mišića i s načetim Lukom Stojkovićem, koji je dobio posljednjih 20-ak minuta zbog ozljede gležnja, Dinamo nije pokazao napredak nakon duge trotjedne pauze, u kojoj je bildao samopouzdanje pobjedama nad niželigašima Segestom i Vukovarom.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Naime, "modri" su i dalje bez pobjede na gostovanjima u HNL-u, i nakon treće utakmice. Remi u Puli i porazi u Osijeku i Splitu ne idu na čast Mariju Kovačeviću koji će ponovno trpjeti kritike navijača. Nadodajte tome i europska gostovanja bez pobjede kod Thuna, Vikinga u Stavangeru i Hapoela u Bukureštu (samo jedna pobjeda, kod Kauno Žalgirisa, s igračem manje, uz trijumfe u Kupu protiv Bedema u Ivankovu i Vukovara) i dolazite do zajedničkog nazivnika: Dinamo je u gostima neprepoznatljiv. Ovaj je put to iz svečane lože uživo gledao i predsjednik Zvonimir Boban.

"Modri" su, uz Slaven Belupo (također jedan bod i lošija gol-razlika), najlošija momčad lige na gostovanjima i zbog sjajne domaće forme (pet pobjeda iz pet utakmica) i dalje su blizu Hajduku, ali jasno je da ovakvom formom neće dugo pratiti korak. A slijedi, nakon domaće utakmice protiv Anderlechta, novo gostovanje u Koprivnici. Nešto se mora promijeniti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele
SRNINO GNIJEZDO

FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele

Darijo Srna i supruga Mirela grade luksuznu vilu u Lozici, uz more i s bazenom! Vrijedi oko osam milijuna eura, a mikrolokacija je ključna za prestiž i cijenu
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026