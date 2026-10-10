Dinamo je neprepoznatljiv u gostima, to je postalo pravilo. Druga najlošija momčad lige!?

Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 u subotnjem derbiju pred 25.000 navijača na Poljudu. "Bili" su slavili nakon dugih 678 dana posta u utakmici u kojoj je više odlučivala borbenost i htijenje nego kvaliteta nogometa po katastrofalnim vremenskim uvjetima.

Bez suspendiranog kapetana Josipa Mišića i s načetim Lukom Stojkovićem, koji je dobio posljednjih 20-ak minuta zbog ozljede gležnja, Dinamo nije pokazao napredak nakon duge trotjedne pauze, u kojoj je bildao samopouzdanje pobjedama nad niželigašima Segestom i Vukovarom.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Naime, "modri" su i dalje bez pobjede na gostovanjima u HNL-u, i nakon treće utakmice. Remi u Puli i porazi u Osijeku i Splitu ne idu na čast Mariju Kovačeviću koji će ponovno trpjeti kritike navijača. Nadodajte tome i europska gostovanja bez pobjede kod Thuna, Vikinga u Stavangeru i Hapoela u Bukureštu (samo jedna pobjeda, kod Kauno Žalgirisa, s igračem manje, uz trijumfe u Kupu protiv Bedema u Ivankovu i Vukovara) i dolazite do zajedničkog nazivnika: Dinamo je u gostima neprepoznatljiv. Ovaj je put to iz svečane lože uživo gledao i predsjednik Zvonimir Boban.

"Modri" su, uz Slaven Belupo (također jedan bod i lošija gol-razlika), najlošija momčad lige na gostovanjima i zbog sjajne domaće forme (pet pobjeda iz pet utakmica) i dalje su blizu Hajduku, ali jasno je da ovakvom formom neće dugo pratiti korak. A slijedi, nakon domaće utakmice protiv Anderlechta, novo gostovanje u Koprivnici. Nešto se mora promijeniti.