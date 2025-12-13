Obavijesti

Dinamo je ostao bez još dvojice važnih igrača za posljednje kolo

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo bez Bennacera i Bakrara protiv Lokomotive! Alžirci odlaze na Kup nacija u Maroku, a "modri" moraju bez njih završiti 2025.

Dinamo do kraja 2025. ima dvije prvenstvene utakmice, a u onoj posljednjoj protiv Lokomotive 20. prosinca zasigurno će biti bez dvojice jakih aduta, Alžiraca Ismaëla Bennacera i Mounsefa Bakrara, koji su se našli na završnom popisu reprezentacije za predstojeći Kup nacija u Maroku. Klubovi su, naime, obvezni pustiti sve igrače prema odredbi Fife do 15. prosinca.

Igrač Milana na posudbi, kao i donedavni igrač New Yorka i ponajbolji pojedinac "modrih" ove jeseni, nalaze se na popisu od 28 igrača bosanskohercegovačkog stručnjaka hrvatskih korijena Vladimira Petkovića. Bennacer je za Alžir odigrao 53 utakmice i zabio tri gola, a Bakrar je od ožujka 2024. igrao šest puta i još čeka prvijenac.

Dinamo će prije toga na gostovanje kod Slaven Belupa (nedjelja, 15 sati), gdje nema ozlijeđenih Morisa Valinčića i bolesnog Matea Lisice, a vjerojatno ni Luke Stojkovića, koji je također bolestan. Upitan je nastup i Bakrara koji je tako moguće već odigrao svoje za ovu godinu u plavom dresu.

Alžir je u subotu ispao u četvrtfinalu Arapskog kupa u Katru od Ujedinjenih Arapskih Emirata u kombiniranom sastavu, a u grupnoj fazi Kupa nacija igrat će protiv Sudana, Burkine Faso i Ekvatorijalne Gvineje.

