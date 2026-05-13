Dinamo je pogurao Hajduk u Europsku ligu nakon pet godina

Zahvaljujući pobjedi najvećeg rivala, Dinama, u finalu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke (2-0), Hajduk je osigurao nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu sljedeće sezone. Splićani će se tako nakon punih pet godina izbivanja ponovno okušati u drugom po snazi europskom natjecanju, a sudbina je htjela da im ulaznicu za to daruju upravo "modri" osvajanjem dvostruke krune. Da je trofej otišao na Rujevicu, Hajduk bi kao drugoplasirana momčad prvenstva morao u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Kraj petogodišnjeg posta i neuspjeha u Konferencijskoj ligi

Posljednju utakmicu u Europskoj ligi Hajduk je odigrao još 24. rujna 2020. usred pandemije koronavirusa. Bilo je to treće pretkolo u kojem su gostovali kod turskog velikana Galatasaraya i u Istanbulu na jednu utakmicu izgubili 2-0. Strijelci za domaću momčad tada su bili Younès Belhanda i Ryan Babel, čime je završen tadašnji europski put splitskog kluba. Od te sezone, "bijeli" su se morali zadovoljiti nastupima u Konferencijskoj ligi, natjecanju koje je startalo iduće sezone i u kojem nikada nisu uspjeli dočekati jesen.

Put kroz kvalifikacije najmlađeg Uefinog natjecanja za Hajduk je bio posut razočaranjima. U sezoni 2021/22. šokantno su ispali već u drugom pretkolu od kazahstanskog Tobola. Godinu kasnije, pod vodstvom Valdasa Dambrauskasa, stigli su najbliže, do play-offa, no tamo je prejak bio španjolski Villarreal. U sezoni 2023/24. prepreka u trećem pretkolu bio je grčki PAOK, a identičan doseg ponovili su i u sezoni 2024/25., kada ih je zaustavio slovački Ružomberok. Povratak u Europsku ligu stoga na Poljudu vide kao veliku priliku za iskorak.

Status nositelja ključan za europski put

Plasman u kvalifikacije Europske lige nosi veliku prednost. Čak i u slučaju ispadanja u bilo kojoj fazi, Hajduk ima osiguranu "sigurnosnu mrežu" jer bi svoj europski put nastavio u idućem pretkolu Konferencijske lige. Ipak, ključno pitanje koje se postavlja pred ždrijeb jest hoće li splitski klub imati status nositelja u prvom pretkolu, što bi mu donijelo osjetno lakšeg suparnika.

Prema trenutačnom stanju, Hajduk se nalazi tik iznad crte koja dijeli nositelje od nenositelja, no situacija se još može promijeniti ovisno o raspletima u nacionalnim kupovima i prvenstvima diljem Europe. Splićani s pozornošću prate završnice u Srbiji i Rumunjskoj. Primjerice, pobjeda Vojvodine protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije izbacila bi Partizan iz Europske lige i osigurala Hajduku mirniji san. Slični zamršeni scenariji prate se i u Rumunjskoj, Mađarskoj, pa čak i Moldaviji. Eventualni uspješan europski pohod bio bi od goleme važnosti ne samo za Hajduk, već i za cijeli hrvatski nogomet, čiji je nacionalni koeficijent pao na najniže grane u posljednjih 17 godina, uvelike ovisan o rezultatima Dinama.

Tko sve prijeti Hajduku?

Ovisno o konačnom raspletu i statusu na ždrijebu, Hajdukov put može biti drastično drugačiji. U slučaju da ne uspiju sačuvati status nositelja, "bijelima" prijete iznimno teški i atraktivni protivnici. Na popisu mogućih suparnika nalaze se klubovi poput azerbajdžanskog Qarabaga, mađarskog Ferencvaroša, izraelskog Maccabija iz Tel Aviva, moldavskog Šerifa, ali i regionalni rivali poput beogradskog Partizana ili rumunjske Craiove. Takav ždrijeb predstavljao bi ogroman izazov već na prvoj stepenici.

S druge strane, ako se rezultati u drugim ligama poklope i Hajduk u ždrijeb uđe kao nositelj, put prema grupnoj fazi bio bi znatno prohodniji. U tom bi slučaju potencijalni protivnici bili klubovi poput slovačke Žiline, srpske Vojvodine, rumunjske Universitatee iz Cluja ili irskog Derry Cityja. Navijači se nadaju upravo ovakvom scenariju, koji bi povećao šanse da Poljud napokon dočeka europsku jesen u nekom od Uefinih natjecanja. No ona će krenuti vrlo rano, već 9. srpnja dvobojem prvog pretkola, više od tri tjedna prije nego uopće starta prvenstvo.

*uz korištenje AI-ja