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MILIJUNSKI TRANSFER

Dinamo je potvrdio odlazak: Mislili ste da smo ga zaboravili?

Piše Josip Tolić,
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Dinamo je potvrdio odlazak: Mislili ste da smo ga zaboravili?
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Šok u Dinamu! Bakrar nakon 18 golova i 7 asistencija odlazi u Al Ahly za 3 mil. eura, a oproštaj je bio pun emocija

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Mounsef Bakrar (25) došao je kao treća napadačka opcija u Dinamo u ljeto prošle godine za milijun eura iz New York City FC-a, čekao priliku iza Diona Drene Belje i Sandra Kulenovića, ali je brzo iskoristio šansu kod Marija Kovačevića i pokazao se vrlo dobrim pojačanjem Zvonimira Bobana, što pokazuje i statistika: 18 golova i sedam asistencija u 42 nastupa.

U ponedjeljak je Dinamo i definitivno objavio rastanak s Alžircem koji odlazi u egipatskog prvoligaša Al Ahly za tri milijun eura uz pola milijuna eura mogućih bonusa.

"Mislili ste da smo zaboravili, ali kako zaboraviti 18 golova u sezoni? Sada je i službeno: Mounsef Bakrar od danas više nije igrač GNK Dinamo, a karijeru će nastaviti u redovima egipatskog Al Ahlyja. Želimo mu sreću u novoj sredini, puno uspjeha i mnoštvo golova. Dragi Baki, hvala ti na svemu!", napisali su "modri".

Od kluba se na društvenim mrežama oprostio i sam igrač:

"Nikad nije lako reći zbogom mjestu koje mi je postalo dom. Mojim suigračima, trenerima, osoblju i svima u Dinamu - hvala vam što ste vjerovali u mene, podržavali me i pomagali mi da rastem i kao igrač i kao osoba. Zajedno smo dijelili nezaboravne trenutke, borili se za ovu značku i postigli nešto posebno osvojivši dvostruku titulu prvaka lige i kupa.

Navijačima, hvala vam na nevjerojatnoj podršci, strasti i ljubavi od mog prvog do posljednjeg dana. Igrati pred vama i predstavljati ovaj veliki klub bila je čast. Odlazim s ponosom, zahvalnošću i uspomenama koje će zauvijek ostati sa mnom. Dinamu želim samo uspjeh u budućnosti. Hvala vam na svemu. Dinamo i Zagreb će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu."

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