SPEKTAKL NA MAKSIMIRU

Dinamo je rasprodao sjever i zapad, a sad je u prodaji i jug. Više od 20.000 ljudi će slaviti

Piše Ivan Kužela,
Dinamo slavi dvostruku titulu uz pune tribine. Sjever i zapad su već rasprodani, a sada su u prodaji i karte za jug. Posljednji meč sezone protiv Lokomotive obećava navijački spektakl

Dinamo u subotu igra zadnju utakmicu ove sezone u HNL-u i ona će biti revijalnog tona jer su 'modri' osigurali titulu prije nekoliko kola, a u međuvremenu su uzeli i Hrvatski nogometni kup. Ovaj susret bit će obilježen slavljem dvostruke titule, a službena stranica novog prvak objavila je kako je sjever rasprodan. Uz sjever, rasprodan je i cijeli zapad, a najnovija informacija je da je klub pustio u prodaju i dio južne tribina. 

- Sve ulaznice za oba dijela sjeverne i zapadne tribine su rasprodane, a to znači samo jedno - otvaramo i južnu tribinu! GNK Dinamo će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz naše škole nogometa, iz dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima smo surađivali kroz ovu šampionsku sezonu. Preostali kapacitet tribine bit će pušten u prodaju za sve navijače u četvrtak, 21. svibnja u 11:00 sati po istim cijenama kao i za ostale tribine. Ulaznice možete kupiti na poveznici tickets.gnkdinamo.hr.

Cijene karata za članove su pet, a za ostale navijače 10 eura. Kapacitet stadiona bez istočne tribine je oko 24.580 gledatelja pa se očekuje i slična brojka navijača na Maksimiru. 'Modri' će ugostiti Lokomotivu od 18.45 sati na posljednjem susretu ove sezone.

