Dinamo je razočarao Jakirovića: 'Dali su prazna obećanja mom sinu, ne možemo to dopustiti'

Menadžer engleskog drugoligaša Hull Cityja i bivši trener Dinama Sergej Jakirović (48) u intervjuu za Germanijak je iznio dosad nepoznate informacije o njegovom angažmanu na 'otoku' i privatnom životu. S 'tigrovima' je na odličnoj 4. poziciji u Championshipu s 37 bodova u 22 odigrana kola. Trenutačno je u sjajnom nizu gdje je naredao tri uzastopne pobjede.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Jedna otkazana utakmica pa pobjeda koja je isplatila sve: I otpremninu Jakiroviću i Bjelicu! | Video: 24sata/Video

- Uživamo u Hullu, u pravom smislu te riječi. Naglasio sam to u množini, jer je i dečkima iz stožera zaista sjajno ovdje. Yorkshire je jako živopisna regija. Dosta je življe nego u Turskoj, sličnije našem mentalitetu kad je društveni život u pitanju, brzo smo se aklimatizirali. Koliko nam obaveze dopuštaju, obilazimo i ostale dijelove Engleske. Volimo skoknuti i na neku utakmicu Premiershipa, bili smo u Manchesteru i Leedsu nekoliko puta.

U Dinamu je bio trener od kolovoza 2023. do rujna 2024. godine te vodio 'modre' na 60 utakmica, ostvario 41 pobjedu, devet remija i 10 poraza. Sa Zagrepčanima je osvojio HNL, a na Maksimiru je još uvijek njegov sin Leon Jakirović (17) o kojem je ponovno progovorio u javnosti nakon duljeg vremena.

- Nisam dosad istupao oko Leona, ali pitali ste me i reći ću što mislim. Prije svega, kao roditelji smo ga odgajali da bude pošten, radan i odgovoran mladić. Koliko znam, svlačionica ga sjajno prihvaća, slijedi trenera i sve upute koje su mu dane u trenažnom procesu. Leon kao i svaki drugi igrač želi igrati i naravno da nije zadovoljan što nije dobio niti jednu minutu. Ponavljam, odgojen je da radi i trenira maksimalno i da iskoristi priliku kad je dobije. Dosad se, kažem, nisam htio izlagati nikakvim situacijama jer je tema osjetljiva, pogotovo jer Leon ima sjajnog menadžera koji brine o svemu.

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osvrnuo se i na budućnost sina u Dinamu koji ove sezone nije nastupio u hrvatskom prvoligašu.

- Iz kluba su dolazile povratne informacije o tome kako ga cijene, kako će minute i dočekati, ali to su ostala prazna obećanja. Ne možemo dopustiti da igrač s 18 godina grije klupu ili se uopće ne skida, ako je već važan projekt kluba, tako da ćemo, ponavljam, tražiti druga, optimalna rješenja na zimu.

Na golu Hulla je novi hrvatski reprezentativac Ivor Pandur (25) kojeg 'profa' itekako cijeni.

- Ivor je sjajan dečko, kvalitetan vratar i veliki profesionalac. Puno nam je pomogao u adaptaciji na klub i u svim očekivanjima, koja su postavljena ispred nas. U karijeri je uvijek bio iznimno strpljiv, krasila ga je visoka radna etika i to ga je dovelo u Englesku, gdje brani sjajno. Ove sezone ima i dva obranjena jedanaesterca u trenucima dok su se lomila koplja u utakmicama, to govori dovoljno o njegovoj ulozi u Hull Cityju. Taj poziv izbornika Dalića kaže u kakvoj je formi.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

I dalje prati i navija za jesenskog prvaka ove sezone te očekuje prolaz u daljnju fazu Europske lige na zimu.

- Pratim Dinamo, naravno, to je za mene bila i ostala jedna posebna emocija. Gledajte, nijedna revolucija nije laka, niti bilo kakav rastanak, govorio sam već o tome i ne bih se pretjerano ponavljao. Rezultat je i dalje tu, stabilan. Prvi su u prvenstvu, što je najvažnije. Živi su i u Europi, imaju na zimu utakmicu sa FCSB-om, gdje su realno favoriti i trebali bi uzeti sva tri boda te napraviti taj veliki korak prema naprijed. Kako god, ostao sam zaista veliki navijač kluba i pratit ću ostale utakmice, uz iskrenu nadu za dobar rezultat na sva tri polja do kraja sezone.