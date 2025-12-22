Obavijesti

Sport

Komentari 7
'JAKIR' ISKRENO

Dinamo je razočarao Jakirovića: 'Dali su prazna obećanja mom sinu, ne možemo to dopustiti'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Dinamo je razočarao Jakirovića: 'Dali su prazna obećanja mom sinu, ne možemo to dopustiti'
Foto: Hull City/Instagram

Sergej Jakirović, koji je trenutačno na klupi engleskog Hull Cityja, prokomentirao je trenutačnu sezonu i život u Engleskoj, situaciju sina Leona u Dinamu te prati li i dalje 'modre'

Menadžer engleskog drugoligaša Hull Cityja i bivši trener Dinama Sergej Jakirović (48) u intervjuu za Germanijak je iznio dosad nepoznate informacije o njegovom angažmanu na 'otoku' i privatnom životu. S 'tigrovima' je na odličnoj 4. poziciji u Championshipu s 37 bodova u 22 odigrana kola. Trenutačno je u sjajnom nizu gdje je naredao tri uzastopne pobjede.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jedna otkazana utakmica pa pobjeda koja je isplatila sve: I otpremninu Jakiroviću i Bjelicu! 00:57
Jedna otkazana utakmica pa pobjeda koja je isplatila sve: I otpremninu Jakiroviću i Bjelicu! | Video: 24sata/Video

- Uživamo u Hullu, u pravom smislu te riječi. Naglasio sam to u množini, jer je i dečkima iz stožera zaista sjajno ovdje. Yorkshire je jako živopisna regija. Dosta je življe nego u Turskoj, sličnije našem mentalitetu kad je društveni život u pitanju, brzo smo se aklimatizirali. Koliko nam obaveze dopuštaju, obilazimo i ostale dijelove Engleske. Volimo skoknuti i na neku utakmicu Premiershipa, bili smo u Manchesteru i Leedsu nekoliko puta.

U Dinamu je bio trener od kolovoza 2023. do rujna 2024. godine te vodio 'modre' na 60 utakmica, ostvario 41 pobjedu, devet remija i 10 poraza. Sa Zagrepčanima je osvojio HNL, a na Maksimiru je još uvijek njegov sin Leon Jakirović (17) o kojem je ponovno progovorio u javnosti nakon duljeg vremena. 

- Nisam dosad istupao oko Leona, ali pitali ste me i reći ću što mislim. Prije svega, kao roditelji smo ga odgajali da bude pošten, radan i odgovoran mladić. Koliko znam, svlačionica ga sjajno prihvaća, slijedi trenera i sve upute koje su mu dane u trenažnom procesu. Leon kao i svaki drugi igrač želi igrati i naravno da nije zadovoljan što nije dobio niti jednu minutu. Ponavljam, odgojen je da radi i trenira maksimalno i da iskoristi priliku kad je dobije. Dosad se, kažem, nisam htio izlagati nikakvim situacijama jer je tema osjetljiva, pogotovo jer Leon ima sjajnog menadžera koji brine o svemu.

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osvrnuo se i na budućnost sina u Dinamu koji ove sezone nije nastupio u hrvatskom prvoligašu. 

- Iz kluba su dolazile povratne informacije o tome kako ga cijene, kako će minute i dočekati, ali to su ostala prazna obećanja. Ne možemo dopustiti da igrač s 18 godina grije klupu ili se uopće ne skida, ako je već važan projekt kluba, tako da ćemo, ponavljam, tražiti druga, optimalna rješenja na zimu.

Na golu Hulla je novi hrvatski reprezentativac Ivor Pandur (25) kojeg 'profa' itekako cijeni.

- Ivor je sjajan dečko, kvalitetan vratar i veliki profesionalac. Puno nam je pomogao u adaptaciji na klub i u svim očekivanjima, koja su postavljena ispred nas. U karijeri je uvijek bio iznimno strpljiv, krasila ga je visoka radna etika i to ga je dovelo u Englesku, gdje brani sjajno. Ove sezone ima i dva obranjena jedanaesterca u trenucima dok su se lomila koplja u utakmicama, to govori dovoljno o njegovoj ulozi u Hull Cityju. Taj poziv izbornika Dalića kaže u kakvoj je formi.

Hull City v Sunderland - Pre Season Friendly - MKM Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

I dalje prati i navija za jesenskog prvaka ove sezone te očekuje prolaz u daljnju fazu Europske lige na zimu.

- Pratim Dinamo, naravno, to je za mene bila i ostala jedna posebna emocija. Gledajte, nijedna revolucija nije laka, niti bilo kakav rastanak, govorio sam već o tome i ne bih se pretjerano ponavljao. Rezultat je i dalje tu, stabilan. Prvi su u prvenstvu, što je najvažnije. Živi su i u Europi, imaju na zimu utakmicu sa FCSB-om, gdje su realno favoriti i trebali bi uzeti sva tri boda te napraviti taj veliki korak prema naprijed. Kako god, ostao sam zaista veliki navijač kluba i pratit ću ostale utakmice, uz iskrenu nadu za dobar rezultat na sva tri polja do kraja sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu
POGLEDAJTE GALERIJU

Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu

Jedna godina puna sportskih događaja je završila, druga uskoro započinje. I dok neki sportaši uživaju u zasluženom odmoru, drugi ga nemaju. Evo kako su 2025. dočekali neki od domaćih i stranih sportskih faca
VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje
TRI CRVENA KARTONA

VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje

Tadić je za goste dobio crveni karton u prvom poluvremenu pri rezultatu 1-0. Činilo se da će to Hajduk rutinski dobiti, a onda je Puljić šokirao domaće. Livaja je ušao u igru, zabio gol pa dobio dva žuta kartona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025