FOTO Ovako je Zagreb prije 24 godine dočekao Janicu Kostelić nakon četiri medalje na Igrama

Više od 150.000 ljudi stiglo je na Trg bana Josipa Jelačića 25. veljače 2002. kako bi pozdravilo Janicu Kostelić, koja se sa Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju vratila s četiri zlata i srebrom
Više od 150.000 ljudi stiglo je na Trg bana Josipa Jelačića 25. veljače 2002. kako bi pozdravilo Janicu Kostelić, koja se sa Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju vratila s četiri zlata i srebrom
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Više od 150.000 ljudi stiglo je na Trg bana Josipa Jelačića 25. veljače 2002. kako bi pozdravilo Janicu Kostelić, koja se sa Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju vratila s četiri zlata i srebrom |
Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Više od 150.000 ljudi stiglo je na Trg bana Josipa Jelačića 25. veljače 2002. kako bi pozdravilo Janicu Kostelić, koja se sa Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju vratila s četiri zlata i srebrom
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Janica je zlata osvojila u slalomu, veleslalomu i kombinaciji, dok je u Super G-u bila druga
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Takav uspjeh teško će se ponoviti, a prepoznalo je to i 150.000 ljudi koji su stigli na Trg bana Josipa Jelačića pozdravili Janicu
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Janica je četiri godine nakon Salt Lake Cityja osvojila još dvije olimpijske medalje - zlato i srebro u Torinu
| Foto: Zeljko Lukunic/HISTORY I/C
Osim olimpijskih odličja, ima pet zlata sa svjetskih prvenstava
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Te tri Velika kristalna globusa i još sedam Malih
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Zeljko Lukunic/HISTORY I/C
Foto Zeljko Lukunic/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Stephan Jansen/DPA
Foto Stephan Jansen/DPA
Foto Peter Kneffel/DPA
Foto Peter Kneffel/DPA
Foto Stephan Jansen/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto /DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto DPA/DPA
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Stephan Jansen/DPA
Foto Stephan Jansen/DPA
Foto Stephan Jansen/DPA
Foto afp Jeff Haynes/DPA
Foto Peter Kneffel/DPA
Foto Peter Kneffel/DPA