Obavijesti

Galerija

Komentari 15
SJEĆATE LI SE?

FOTO Ovako je Zagreb prije 24 godine dočekao Janicu Kostelić nakon četiri medalje na Igrama

Više od 150.000 ljudi stiglo je na Trg bana Josipa Jelačića 25. veljače 2002. kako bi pozdravilo Janicu Kostelić, koja se sa Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju vratila s četiri zlata i srebrom
Zagreb: 25.02.2002., sve?ani do?ek Janice na trgu nakon OI u Salt Lake Cityu
Više od 150.000 ljudi stiglo je na Trg bana Josipa Jelačića 25. veljače 2002. kako bi pozdravilo Janicu Kostelić, koja se sa Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju vratila s četiri zlata i srebrom | Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
1/51
Više od 150.000 ljudi stiglo je na Trg bana Josipa Jelačića 25. veljače 2002. kako bi pozdravilo Janicu Kostelić, koja se sa Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju vratila s četiri zlata i srebrom | Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Komentari 15

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026