Dinamo je šokiran presudom, a u udruzi su najavili - tužbu...

Građanski nogometni klub Dinamo i udruga "Dinamo to smo mi" objavili su priopćenja povodom osuđujuće presude sadašnjim i bivšim djelatnicima "modrog" kluba Zdravka Mamića, Zorana Mamića i Damira Vrbanovića.

Priopćenje GNK Dinamo:

Šokirani smo današnjom odlukom Županijskog suda u Osijeku kojom su nepravomoćnom presudom na zatvorske kazne osuđeni naši sadašnji i bivši djelatnici Zdravko Mamić, Zoran Mamić i Damir Vrbanović.

Ogorčeni smo činjenicom da je sudsko vijeće podleglo pritiscima i donijelo presudu koja se ne temelji na provedenim dokazima i utvrđenom meritumu stvari, nego je očigledno posljedica materijalnih i procesnih pogrešaka, koji nisu zabilježeni u dosadašnjoj sudskoj praksi, pri čemu su od samog početka dionici ovog sudskog postupka bili izloženi medijskoj histeriji, u kojoj su prekršeni neki od osnovnih i temeljnih postulata vladavine prava – presumpcija nevinosti, prema kojoj je svatko nevin dok mu pravomoćnom sudskom presudom nije utvrđeno drugačije.

Čvrsto vjerujemo u nevinost naših kolega te im dajemo punu podršku u njihovoj daljnjoj pravosudnoj borbi. Nadamo se da će više sudske i pravosudne instance Republike Hrvatske pa i Europske unije u žalbenom postupku uvažiti argumente i nepobitne činjenice koje govore u prilog tome da ovo nije bilo pravično suđenje te da će biti pravilno i zakonito uvaženi materijalni dokazi koji govore o tome da naši kolege nisu prekršile zakon.

Sva rukovodeća tijela i zaposlenici GNK DINAMO nastavljaju raditi na još boljem i kvalitetnijem Dinamu, koji će i u idućoj sezoni biti sportski uspješan i financijski stabilan.

Priopćenje udruge "Dinamo to smo mi":

Članovi Dinama okupljeni u Udrugu ‘Dinamo to smo mi’ današnju presudu na Županijskom sudu u Osijeku smatraju očekivanom i jedinom ispravnom kada je riječ o slučajevima teškog kriminala te isto očekujemo po drugim optužnicama i poznatim istragama prema kojima su okrivljenici izvukli najmanje 330 milijuna kuna iz GNK Dinamo.

Presuda je važna kako bi navijači koji vole Dinamo imali temelja za potpunu satisfakciju, a to je povrat otuđene imovine kluba te inzistiramo na izborima u klubu kako bi oni koji ga vole bez interesa u budućnosti mogli spriječiti slične interesne i zločinačke skupine.

- Po pravomoćnosti ove i budućih presuda tražit ćemo nadoknadu za obeštećenje kluba. Nažalost i danas u tijelima kluba sjede ljudi koji nisu spremni to učiniti te su također preuzeli teret današnje presude - kazao je predsjednik Udruge Juraj Čošić.

Članovi Udruge prije deset dana predali su izvršnom odboru kluba zahtjev za isključenje Zdravka i Zorana Mamića, te Damira Vrbanovića iz klupskog članstva sukladno Statutu kluba no do danas nisu dobili odgovor. Tražimo da to učine već danas te raskinu savjetnički ugovor s glavnim okrivljenikom.

- Ova presuda kao i druge koje slijede bitne su kako za Dinamo, tako za hrvatski nogomet, sport i društvo općenito kao ostavština i zalog za budućnost u kojem će djeca i mladi imati jednaku šansu neovisno o menadžerskim i drugim interesima i čiji idoli će se dokazivati na poštenom sportskom terenu - poručili su iz Udruge Dinamo to smo mi.