Dinamo je spreman za 'Dan d': Evo tko će svirati na proslavi!

Zagreb, Maksimir i Dinamo spremnu su za veliku proslavu duple krune. U subotu u 18.45 kreće zadnja utakmica prvenstva protiv Lokomotive, a "modri klub" spremio je bogat slavljenički program kroz cijeli dan. Naravno, ona prava fešta kreće nakon utakmice i podizanja trofeja namijenjenog prvaku Hrvatske.

"GNK Dinamo poziva sve navijače da zajedno proslavimo osvajanje dvostruke krune i zaključimo sezonu 2025./26. velikom plavom proslavom na stadionu Maksimir! Ovo neće biti samo proslava još jednog trofeja. Ovo će biti posljednja velika proslava naslova prvaka na “starom” Maksimiru. Stadionu na kojem su odrasle generacije dinamovaca, na kojem se slavilo, tugovalo, pjevalo i živjelo za plavu boju. Mjestu na kojem su ispisane neke od najvećih stranica klupske povijesti.

Stadion Maksimir, kakvog poznajemo desetljećima, uskoro odlazi u povijest. Upravo zato osvajanje naslova ove sezone predstavlja jedinstvenu priliku da zajedno proslavimo naslov prvaka tamo gdje je Dinamo kroz povijest stvarao svoje najveće uspjehe na Maksimiru sa svojim navijačima", stoji u najavi velikog dana.

Program kreće već u 10 ujutro u fan zoni ispod Zapadne tribine gdje će "kibici" Dinama moći nešto popiti i pojesti, bit će i dobre glazbe, ali i ostalih aktivnosti. Prije utakmice u sklopu Fan zone, nastup Ante Gelo bend, Adalbert Turner Juci i Tomislav Kukić. Dodani zabavni sadržaj i prijenos utakmice također će se moći gledati u Fan zoni.

Po završetku utakmice slijedi velika ceremonija dodjele medalja i pehara u kojoj će se proslaviti osvajanje duple krune. Nakon toga, oko 21 sat, kreće velika zabava. Nastupat će Jura Stublić & Film, Novi fosili, Corto, Zagrebački anđeli te brojni drugi izvođači. Nakon zagrijavanja slijedi dolazak igrača i zajednička proslava naslova prvaka uz cjelovečernji zabavni program.

