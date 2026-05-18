FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'

Vjenčanje kćeri Tysona Furyja na Otoku Manu izazvalo rasprave! Bijele Crocs papuče, Peter Andre i policija na svadbi! Obitelj podijeljena, ali ljubav cvjeta
Najstarija kći boksačkog prvaka Tysona Furyja (37), 16-godišnja Venezuela, izrekla je sudbonosno "da" svom zaručniku, 19-godišnjem amaterskom boksaču Noahu Priceu. Vjenčanje, koje je održano na Otoku Manu, bilo je sve samo ne obično.
Ceremonija se održala u povijesnoj Kraljevskoj kapeli sv. Ivana, koja je za tu priliku bila zatvorena za javnost, na razočaranje turista koji su taj dan imali planirani obilazak. No privatnost je bila ključna, ne samo zbog slavnih uzvanika, već i zbog Netflixovih kamera koje su snimale svaki trenutak za novu sezonu obiteljskog reality showa "At Home with the Furys".
Mladenka je do oltara prošetala u raskošnoj, ručno rađenoj čipkastoj vjenčanici sirena kroja, koju je sama dizajnirala, s materijalom uvezenim iz Italije. Spektakularni šlep dug čak 15 metara zahtijevao je poseban tim za upravljanje, no najveću pažnju privukao je detalj na njezinim nogama, bijele Crocs papuče.
Svadbeno slavlje nastavljeno je u luksuznom hotelu Comis, gdje su goste dočekale tisuće cvjetova, svadbena torta visoka gotovo četiri metra i poseban gost iznenađenja, pop zvijezda devedesetih Peter Andre, koji je izveo svoj hit "Mysterious Girl".
Odluka da se Venezuela uda sa samo 16 godina izazvala je brojne rasprave, no obitelj se odlučila za vjenčanje na Otoku Manu upravo zbog zakonske regulative. Dok je u Engleskoj dobna granica za sklapanje braka podignuta na 18 godina, na ovom otoku je to moguće i sa 16 uz pristanak roditelja. Njezina majka Paris Fury, koja se za Tysona udala sa 17 godina, snažno je podržala kćerinu odluku.
- Venezuela je vrlo zrela za svoje godine. Ne mogu je osuđivati jer očito slijedi moje stope. Pronašla je osobu koju voli i ako je sretna, u potpunosti ću je podržati - izjavila je Paris.
Ipak, nisu svi u obitelji dijelili to mišljenje. Tysonov otac, John Fury, javno je izrazio svoje neslaganje, tvrdeći da je njegova unuka "još beba" i da u tim godinama ne bi trebala imati ni dečka. Taj je sukob dodatno produbio već postojeći raskol između oca i sina, zbog čega John nije ni prisustvovao vjenčanju.
Sam "Kralj Cigana" održao je govor koji će se dugo pamtiti, oslikavajući njegovu osobnost: brutalno iskren, duhovit i pun psovki. Nakon što se ispričao na svom "francuskom rječniku", Tyson se obratio mladencima.
- Venezuela i Noah, rekao sam vam da to ne biste trebali činiti, zar ne? Ali sada kad ste to učinili, učinili ste - započeo je svoj govor, a zatim im u svom stilu poželio "45 zdrave djece i dug život".
Dok su uzvanici uživali u večeri koja je uključivala juhu od povrća i odrezak s Yorkshire pudingom, a mladenka nazdravljala dijetalnom Colom, večer je poprimila neočekivan smjer. Oko 21.30, nedugo nakon nastupa Petera Andrea, na imanje su stigla četiri policijska vozila.
Prema izvještajima, jedan je gost uhićen nakon što ga je policija pretražila te su ga odveli s lisicama. Policija Otoka Mana potvrdila je uhićenje, no odbila je otkriti identitet osobe ili detalje incidenta.
Drami je pridonijela i činjenica da stric mladenke, boksač Tommy Fury, nije bio na vjenčanju zbog priprema za meč, dok je njegova zaručnica Molly-Mae Hague s kćeri Bambi proslavu napustila privatnim zrakoplovom već oko 18 sati.
Unatoč glamuru i drami, čini se da mladi par planira započeti zajednički život na vrlo skroman način, slijedeći obiteljsku tradiciju. Navodno će se, baš kao što su to na početku braka učinili Tyson i Paris, useliti u mobilnu kućicu.
Prije 50 godina ljudi su se vjenčali s 18 i ostali zajedno do smrti. Danas ljudi čekaju do 30. kako bi se vjenčali, a onda se razvedu u roku od tri godine. Ranije parovi nisu imali ništa te su sve gradili zajedno. Danas parovi imaju sve, ali ne mogu ništa izgraditi zajedno, objasnio je mladenkin otac.
Paris i Tyson upoznali su se kad je njoj bilo 15, a njemu 17 godina. Vjenčali su se tri godine poslije. (*uz korištenje AI-ja)
