Dinamo je u Švedskoj igrao bez sponzora na dresu. Evo zašto

Dinamo je remizirao s Malmöom 1-1 u trećem kolu Europske lige i nastavio niz neporaženost u Uefinim natjecanjima ove sezone, zadržavši pritom i dobre šanse da se domogne mjesta među osam najboljih i tako izravno plasira u osminu finala. Imali su "modri" na gostovanju u Švedskoj podršku više od 2000 navijača, od čega 1500 u navijačkom sektoru, koji su bili glasni tijekom cijelog dvoboja.

Hrvatski doprvak nosio je na sjeveru Europe tamnoplave dresove prvi put ove sezone u Europi, a mnogima je zapelo za oko kako nisu imali otisnutog sponzora na prsima. Postoji jasno propisan razlog zašto je tomu tako.

Naime, Švedska želi zaštititi maloljetnike od utjecaja kladionica i zato brani svim sportskim momčadima da ih reklamiraju na dresovima. Pogotovo se to odnosi na kladionice iz drugih zemalja. Slično pravilo vrijedi i u Hrvatskoj, gdje nije dozvoljeno bilo kakvo reklamiranje inozemnih kladionica, dok su one domaće dozvoljene. Štoviše, kladionicama u inozemstvu putem interneta je nemoguće ni pristupiti.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Dinamo se morao prilagoditi pravilima i u Švedsku ponijeti dres bez sponzora, kao što je to bilo i prošle sezone protiv Arsenala u Londonu i Valura u Reykjaviku 2021. A takvih primjera diljem Europe ima još.

Inače, novi Zakon o igrama na sreću, koji u Hrvatskoj stupa 1. siječnja, zabranjuje kladomate u kafićima, propisuje obvezu identifikacije svih igrača u zemaljskim poslovnicama, uvodi registrar isključenih igrača, ograničava rad nedjeljom na maksimalno 16 radnih nedjelja kroz godinu, ali i brani oglašavanje od 6 do 23 sata u svim medijima. Sponzorsko oglašavanje bit će dozvoljeno, ali samo uz navođenje naziva tvrtke, logo i naziv brenda priređivača, ne i elemente koji pozivaju na klađenje. Poznatim osobama bit će zabranjeno pojavljivati se u reklamama.