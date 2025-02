Dinamo je već imao 'okršaje' sa Strukanom: Petkovića isključio zbog penala, Bjelica mu se unio

Dinamo je u srijedu ispao iz Kupa od Osijeka (1-0), a utakmica se igrala u nemogućim uvjetima na natopljenom maksimirskom travnjaku. Sudac Duje Strukan nije htio odgoditi utakmicu, a to je razbjesnilo 'modre' koji su se žestokim priopćenjem obrušili na splitskog suca. Smatraju da je svojom odlukom riskirao zdravlje igrača i da više nikada ne bi smio suditi na ovoj razini nogometa.

Pokretanje videa... 00:34 Potopljeni maksimirski teren uoči Kupa | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Dinamo se okomio na splitskog suca i izravno vrši pritisak na HNS. Bit će zanimljivo vidjeti kako će u ovoj situaciji reagirati čelna kuća hrvatskog nogometa.

A odnosi Strukana i Dinama poprilično su turbulentni još od ranije. U studenom prošle godine remizirali su na Maksimiru s Rijekom (0-0) u 14. kolu HNL-a, a domaćin je u drugom poluvremenu tražio penal nakon što je lopta pogodila u ruku Antu Majstorovića. Arijan Ademi pao je na koljena i molio Strukana da sudi penal, a tadašnji trener Nenad Bjelica je nakon utakmice poludio na suce i ušao s njima u raspravu.

- To je OK odluka suca jer nije svako igranje rukom u 16 metara kažnjivo. Igrač Rijeke gradi loptu i ima ju pod kontrolom i nehotično ju nakon odbijanja od poda dira rukom. Da je na primjer igrač Dinama imao loptu pod kontrolom a da ju je igrač Rijeke onda nehotice dirao, to bi bio penal - rekao je tada sudački stručnjak Damir Skomina.

I nije to prvi put da je Bjelica ušao u raspravu sa Strukanom. U veljači 2020. godine, u svom prvom mandatu, tijekom utakmice protiv Gorice (2-0), poludio je jer je glavni sudac Dario Bel prekinuo napad njegove momčadi.

Dinamo i Rijeka sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Što je ovo?! Zašto? Ili je prednost ili faul. Je*em ti ova vaša pravila - vikao je Belu, a onda se okomio na Strukana koji je bio četvrti sudac:

- Objasni mi! Ne možeš objasniti zato što ne znate, zato mi ne možete objasniti! Je*em vam sunce da vam je*em - vikao je Nenad Bjelica.

Jednu od najčudnijih situacija u povijesti HNL-a vidjeli smo prosincu 2021. godine kada je Dinamo slavio kod Istre (2-0), a Duje Strukan tada je isključio Brunu Petkovića zbog pogrešno izvedenog jedanaesterca.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Petković je namjestio loptu na bijelu točku, laganim korakom krenuo prema njoj, zastao na trenutak pa udario loptu i poslao ju u lijevu stranu gola za 2-0. Igrači Dinama skočili su s klupe i proslavili gol koji im je osigurao nova tri boda, no nekoliko sekundi nakon toga uslijedio je šok.

Duje Strukan puhnuo je u zviždaljku, pokazao rukom kako poništava penal pa Bruni Petkoviću pokazao drugi žuti karton. Kako je napadač Dinama od 74. minute već imao žuti, morao je izaći iz igre. Bio je u šoku, nije mu ništa bilo jasno. Dinamova kluba pobjesnila je, gotovo su utrčali u teren, ali činjenica je da je Strukan napravio sve po pravilima.

Foto: YouTube

Naime, na 118. stranici u HNS-ovom Pravilniku o nogometnim natjecanjima jasno piše da 'sudac opominje izvođača ako napravi fintiranje pri udarcu kad je završio zalet'. To se točno i dogodilo. Petković je krenuo pucati, stao na trenutak pa poslao loptu u mrežu. Strukan je odmah reagirao te pokazao mu žuti karton i poništio penal jer je nepravilno izveden pa pokazao na neizravni slobodni udarac, kao što piše u Pravilniku. Igrom slučaja to mu je bio drugi žuti pa je morao iz igre zbog nesportskog ponašanja.