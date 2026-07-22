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Foto: GNK Dinamo, PSG
PRORADIO SKAUTING PLUS+

Dinamo je zanimljiv mladima: Boban i Dabac krenuli u lov na velike talente iz cijelog svijeta!

Piše Hrvoje Tironi,

Dani Rodriguez bio je 2024. u najboljoj momčadi Europskog prvenstva do 19 godina, a Fuzy Taylor jedan od najboljih veznjaka ganske lige prošle sezone. Tu su i mladi Hrvat, perspektivni Južnokorejac...

Španjolska, Francuska, Gana, Južna Koreja, Hrvatska... Dinamovi skauti razmiljeli su se diljem svijeta, ovog ljeta u Maksimir su "priveli" nekoliko zanimljivih klinaca. Talente u koje vrijedi ulagati, igrače od kojih bi u budućnosti mogli višestruko profitirati. Nakon dolaska u Dinamo Zvonimir Boban bitno je pojačao skauting sektor, "modri" danas bacaju "pipke" na svim kontinentima.

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