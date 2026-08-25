Dinamo je želio meksičkog golmana. Cijena je bila paprena

Dinamo je u svoje redove pokušao dovesti meksičkog reprezentativnog golmana Raula Rangela, ali pregovori su brzo završili.

Iako je 26-godišnji Rangel navodno bio spreman preseliti se u Zagreb, transfer nije realiziran zbog financijskih zahtjeva njegovog kluba Guadalajare, piše meksički Soy Futbol.

Guadalajara je za svog golmana zatražila odštetu od čak 15 milijuna dolara, odnosno gotovo 13 milijuna eura. Taj je iznos znatno veći od Rangelove procijenjene tržišne vrijednosti koja iznosi oko osam milijuna eura.

Foto: Robert Edwards

Dinamo je odmah odustao jer ta cifra izlazi iz financijskih okvira hrvatskog prvaka. Ujedno bio bi to daleko najskuplji transfer u povijesti Dinama. Rekord po fiksnoj visini odštete i dalje drži Marko Rog, kojeg je Dinamo platio Splitu pet milijuna eura, dok se transfer Diona Drene Belje iz Augsburga s bonusima može popeti na 7,5 milijuna.

Dinamo je od početka prijelaznog roka u potrazi za golmanom. Dominik Livaković, koji je bio najveća želja, završio je u Barceloni, a kasnije se pojavila informacija da se radi na dovođenju drugog reprezentativnog vratara Dominika Kotarskog. To se trenutno čini kao najizglednija opcija.