Dinamo kreće u borbu za Ligu prvaka: Utakmicu protiv Thuna moći će svi gledati, evo gdje

Dinamo danas otvara novu sezonu gostovanjem kod švicarskog prvaka Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Susret na umjetnoj travi Stockhorn Arene počinje u 20 sati, a prijenos je na RTL-u i platformi Voyo.

Momčad Marija Kovačevića u Švicarskoj igra prvu službenu utakmicu nakon pripremnog razdoblja u kojem je ostvarila tri pobjede i jedan remi. Dinamo je svladao Radomlje, Brinje i Koper, odigrao bez pogodaka protiv LNZ-a iz Čerkasija te u četiri susreta postigao 16, a primio samo dva gola. Ipak, rezultati iz pripremnih utakmica teško mogu pokazati u kakvoj je formi momčad uoči početka europskih kvalifikacija.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo mora izbaciti tri protivnika kako bi izborio ligašku fazu Lige prvaka, a plasman u elitno Uefino natjecanje mogao bi mu donijeti oko 35 milijuna eura. Prođe li Thun, u trećem pretkolu igrat će protiv pobjednika dvoboja KÍ Klaksvíka i Kauno Žalgirisa, koji vodi hrvatski trener Željko Sopić. Ispadne li od švicarskog prvaka, Dinamo će europsku sezonu nastaviti u trećem pretkolu Europske lige. Ondje bi ga čekao poraženi iz dvoboja Hapoela Be'er Sheve i Víkingura.

Zagrebački klub u kvalifikacije ulazi kao hrvatski prvak i osvajač dvostruke krune. Nakon uspješne prošle sezone uprava je plasman u Ligu prvaka postavila kao glavni cilj početka nove natjecateljske godine, a u klubu su tijekom ljeta odlučili zadržati nositelje igre barem do završetka europskih kvalifikacija. Thun je prošle sezone priredio veliku senzaciju. Odmah nakon povratka iz druge lige osvojio je prvi naslov švicarskog prvaka u 128 godina dugoj klupskoj povijesti, završivši ispred Basela i Young Boysa.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Švicarci su nakon osvajanja naslova ostali bez trenera Maura Lustrinellija i nekoliko važnih igrača koji su postigli više od polovice pogodaka u šampionskoj sezoni. Unatoč brojnim odlascima, Thun je zadržao obilježja organizirane, disciplinirane i trkački snažne momčadi, a dodatnu prednost predstavlja mu umjetna podloga na kojoj igra domaće utakmice.

Uzvratna utakmica igrat će se tjedan dana poslije na Maksimiru. Dinamo u Švicarskoj želi ostvariti rezultat koji će mu pred svojim navijačima otvoriti put prema trećem pretkolu i mogućem susretu sa Sopićevim Kauno Žalgirisom ili prvakom Farskih Otoka KÍ Klaksvíkom.