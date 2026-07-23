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OPET PROBLEM

Šok na liječničkom u Dinamu. Čeka ga pauza, ali potpisuje?!

Piše 24sata,
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Šok na liječničkom u Dinamu. Čeka ga pauza, ali potpisuje?!
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Aleks Stojaković bio je na pregledima uoči planiranog transfera u Dinamo, ali otkrili su mu problem zbog kojeg mora pauzirati. Pitanje je samo u čijem dresu

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Taman kad se činilo da je Dinamo riješio pitanje napadača, dogodio se preokret. Slovenski napadač Aleks Stojaković (22), koji je iz Lokomotive trebao prijeći u redove prvaka za 750.000 eura, pao je na liječničkom pregledu, doznaje Germanijak. Ipak, transfer time nije nužno propao.

Detaljni pregledi u Maksimiru otkrili su ozbiljan problem zbog kojeg će mladi slovenski reprezentativac morati pauzirati nekoliko mjeseci, potencijalno sve do zime. Riječ je o ozljedi koje ni sam igrač nije bio svjestan jer mu nije stvarala bolove. Ipak, liječnička služba procijenila je da je potreban duži oporavak, što je cijeli posao dovelo pod veliki upitnik.

Unatoč tim vijestima, čini se da "modri" nisu odustali. Ključan faktor u priči je činjenica da je Dinamo u međuvremenu dogovorio transfer iskusnog Smaila Prevljaka iz Istre 1961. Budući da je pozicija napadača pokrivena, u klubu na Stojakovića gledaju kao na dugoročno ulaganje. Bliži su opciji da ga potpišu, preuzmu brigu oko njegovog liječenja i strpljivo čekaju, umjesto da odustanu od igrača u kojeg vjeruju. Time bi se nastavila i neobična praksa dovođenja ozlijeđenih igrača poput Danija Rodrigueza i Juniora Brumada.

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Komentari 3
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