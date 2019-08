Dinamo na hajdukovce! Srna, Palaversa i Pašalić, gotovi ste

E, da smo mogli birati, valjda ne bismo izabrali ovakvu skupinu. Dinamo ide na hajdukovce, a s njima im itekako ide. U Manchester Cityju čeka ih Ante Palaversa, koji nikad u karijeri u HNL-u nije dobio Dinamo. E, sad, za Guardiolu kažu da je praznovjeran, pa postoji šansa da Palaversu ostavi na klupi. Nema smisla da urekne sreću.

A ako Palaversa ostane na klupi, Dinamove šanse itekako rastu. Morat će birati između De Bruyna, Gundogana, Fernandinha, a to sigurno znači dodatne brige. Uostalom, znamo tko je glavni u Manchesteru, to je United. A ako je Dinamo s njima 1999. odigrao 0-0 na Old Traffordu, zašto ne bi pobijedio slabiji City?

U Atalanti je Mario Pašalić. Ali, ajmo, ozbiljno, tko je Atalanta? Ne igraju na svom stadionu, znači nisu domaćini. Nikad nisu bili prvaci Europe, nemaju neku školu nogometa. A i Dinamovi dužnici su. Prvo veliko gostovanje BBB-a bilo je upravo u Bergamu, u listopadu 1990. Bad Blue Boysi su upoznali Europu, ali i Europa njih. Nakon prve utakmice u Bergamu, koja je završila 0-0, u Maksmiru je Dinamo poveo golom Zvonimira Bobana iz slobodnjaka. A potom je na scenu stupio Claudio Caniggia.

- Odglumio sam penal u Maksimiru - priznao je u hrvatskim medijima Caniggia 2005.

Čuli ste za Caniggiu, Argentinca koji je rekao "Ako je kokain droga, ja sam narkoman". E, pa vrijeme je za naplatu dugova. Sada, hvala Bogu, postoji VAR, više nema glume, pa nema ni straha od penala. Bojali smo se Juventusa i Napolija. Atalanta? Dajte, budite ozbiljni...

I tko je treći? Eh, da Šahtar. Darijo Srna. Jedan od najboljih i najvećih igrača Hrvatske, no, danas više nije u kopačkama. Kao sportski direktor teško može zabiti slobodnjak, kao što ga je smjestio Dinamu 2008. u 3. minuti. Uostalom, niti oni, koliko znamo, ne igraju na domaćem terenu. Ako ćemo se bojati Šahtara, onda bolje da nismo ni išli u Ligu prvaka. Dajte, dečki, kakav Šahtar....

Tako bi, otprilike, iz perspektive nezaliječenog navijača Dinama, a kad su hrvatski klubovi u Europi u pitanju, rijetko se kod nas susretnu navijač i objektivni promatrač, izgledala skupina C.

Ako ćemo ozbiljno, skupina je dobra. Šahtar i Atalanta sigurno su momčadi s kojima Dinamo može igrati. Iz prvog bubnja Dinamo je dobio najatraktivniju i vjerojatnu najbolju momčad svijeta, iz drugog najslabiju momčad. Iz četvrtog? Eh, tu smo mogli imati i malo više sreće, pa da je došla, recimo, Zvezda, Slavija ili Genk. Nažalost,nisu. Došla je Atalanta, momčad koja je ove godine u Serie A zabila najviše golova.

Na kraju, najviše je odahnula Crvena zvezda. Nisu dobili Dinamo. Iskreno, željeli smo taj dvoboj da vidimo tko je najbolja momčad u ovom dijelu Europe. Bahatost Zvezdinih čelnika sigurno bi došla na naplatu. Ali, dobro, bit će vremena...

Ali, to je Liga prvaka, tu nema slabih. I kad netko bira između između Lige prvaka i Europske lige, zastanite na trenutak i razmislite. Biste li radije da Dinamo igra protiv Manchester Cityja ili, recimo, Dudelanga ili noveškog Moldea?

Ma, kakav, Dudelange, kakav Molde. Dajte Manchester City. Spavaš li mirno, Guardiola?