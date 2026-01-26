Dinamo na klub milijardera kojem su teroristi pobili djecu. Vodio ga i Bobanov suradnik

Midtjylland, danski nogometni klub osnovan tek 1999. spajanjem dvaju lokalnih rivala, u europskim je okvirima puno više od prosječnog provincijskog kluba. Vodi ga najbogatiji Danac čija životna priča ledi krv u žilama. Za hrvatsku javnost, priča o "vukovima" iz Herninga, koji će u četvrtak dočekati Dinamo u osmom kolu Europske lige, posebno je zanimljiva jer je na njihovoj klupi sjedio Albert Capellas, čovjek kojem su "modri" nedavno povjerili budućnost svoje nogometne škole.

Čovjek koji je uveo 'Moneyball' u nogomet

Prije nego što je Midtjylland postao sinonim za obitelj Povlsen, klub je bio eksperimentalni poligon engleskog profesionalnog kockara i matematičkog genija Matthewa Benhama. Vlasnik engleskog Brentforda preuzeo je danski klub 2014. i u njega implementirao revolucionarnu metodu temeljenu na dubinskoj analizi podataka, sličnu onoj koja je proslavila bejzbolski klub Oakland Athletics i ovjekovječena je u filmu "Moneyball".

Odbacio je tradicionalno skautiranje i intuiciju trenera, a odluke o dovođenju igrača i taktici donosio je na temelju statističkih modela. ​Tražio je podcijenjene igrače​ čiji su statistički pokazatelji bili izvrsni, unatoč tome što nisu bili na radaru većih klubova. Posebnu pažnju posvetili su prekidima, analizirajući svaki korner, slobodni udarac i aut do najsitnijih detalja, što im je donosilo ogroman broj golova.

U eri u kojoj su se nogometni tradicionalisti podsmjehivali "laptop trenerima", Benham je dokazao da su u krivu. Midtjylland je pod njegovim vodstvom osvojio tri naslova prvaka Danske (2015., 2018., 2020.) i postao redoviti sudionik europskih natjecanja, etablirao se kao klub koji je izazvao moćni Kopenhagen. Ipak, nakon gotovo desetljeća, Benham se odlučio fokusirati na projekt u Premier ligi s Brentfordom i prodao je većinski udio u klubu čovjeku čija je financijska moć nadilazila sve okvire danskog sporta.

Dolazak najbogatijeg Danca i strašna obiteljska tragedija

U kolovozu 2023. godine, vlasnikom Midtjyllanda postao je Anders Holch Povlsen (53), najbogatiji Danac i vlasnik modnog carstva Bestseller, koje uključuje brendove poput Jack & Jones i Vero Moda. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 13 milijardi eura, a osim modne industrije, Povlsen je najveći privatni zemljoposjednik u Škotskoj, gdje posjeduje više od 220.000 hektara zemlje.

No, iza priče o nevjerojatnom poslovnom uspjehu krije se nezamisliva obiteljska tragedija. U travnju 2019., tijekom uskrsnih blagdana, Povlsen je sa suprugom Anne i njihovo četvero djece boravio na odmoru u Šri Lanki. U seriji koordiniranih terorističkih napada na crkve i luksuzne hotele, stradalo je troje od njegovo četvero djece. U eksploziji u hotelu Shangri-La u Colombu poginuli su 15-godišnja kći Alma, 12-godišnja Agnes i petogodišnji sin Alfred. Preživjela je samo kći Astrid.

Tragedija je potresla Dansku i cijeli svijet, a sprovodu u katedrali u Aarhusu prisustvovala je i danska kraljevska obitelj, s kojom su Povlseni bliski prijatelji. Obitelj je ipak pronašla snagu za nastavak. Godinu dana kasnije dobili su blizanke, a 2021. i sina. Ulaskom u Midtjylland, Povlsen je donio novu financijsku injekciju i ambiciju. U sezoni 2023/24., pod njegovim vodstvom, klub je potrošio rekordnih 36,6 milijuna eura na pojačanja i odmah osvojio naslov prvaka.

Dinamova veza: Kratka, ali poučna epizoda Alberta Capellasa

Prije dolaska Povlsena, u Benhamovoj eri, klupu Midtjyllanda vodio je čovjek koji danas kroji sportsku politiku Dinama, Albert Capellas. Španjolski stručnjak, izdanak Barcelonine La Masije, preuzeo je momčad u kolovozu 2022. Njegov mandat bio je kratak i turbulentan, trajao je samo do ožujka 2023.

Pod njegovim vodstvom Midtjylland je u Europi igrao sjajno. Prošao je skupinu Europske lige u kojoj je deklasirao Lazio pobjedom 5-1, no u domaćem prvenstvu rezultati su bili katastrofalni. Momčad je ostavio na skromnom devetom mjestu, što je bilo neprihvatljivo za klupske ambicije. Rastanak je, međutim, bio primjer klupske kulture.

- Imali smo iste vrijednosti kao Capellas, ali rezultatski se to nije pokazalo kao dobra odluka. Moramo priznati da nismo uspjeli. Zahvaljujemo Albertu na njegovu trudu, podigao je profesionalnost u klubu i donio nekoliko zanimljivih inicijativa, što će ostaviti pozitivan trag - poručio je tada izvršni direktor Claus Steinlein.

Capellas je na odlasku također bio korektan.

​- Fantastično sam se proveo u Midtjyllandu i, iako se ne slažem s odlukom, prihvaćam je. Žao mi je što nismo uspjeli u prvenstvu, imao sam ogromnu želju da se stvari preokrenu - kazao je Španjolac, koji je u Maksimir stigao s reputacijom stručnjaka za razvoj mladih igrača.

Inovatori u svemu, od prekida do 'team-buildinga'

Ono što Midtjylland čini posebnim nije samo vlasnička struktura ili analitički pristup. Klub je poznat po pomicanju granica u svim segmentima. Kada su shvatili važnost prekida, zaposlili su specijalizirane trenere samo za taj segment igre. Njihova filozofija je da se u nogometu, sportu s malo golova, svaka marginalna prednost mora iskoristiti.

Jedinstven pristup imaju i u izgradnji timskog duha. Nakon Dinama hrvatski reprezentativac Martin Erlić i njegovi suigrači odlaze na tri dana na Povlsenovo imanje u škotskim planinama, na temperature do -20 Celzijevih stupnjeva. Spavat će u jeftinim vrećama za spavanje, loviti vlastitu hranu i učiti preživljavati u divljini. Cilj je jasan: stvoriti neraskidivu vezu među igračima, gdje ovise isključivo jedni o drugima.

Midtjylland je danas klub koji spaja naizgled nespojivo: hladnu, proračunatu analitiku i duboku ljudsku emociju. To je projekt koji je iz temelja promijenio danski nogomet i poslužio kao inspiracija mnogima diljem Europe.