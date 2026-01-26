Midtjylland, inovativni danski klub, vodi najbogatiji Danac Povlsen, čija tragična obiteljska priča ostavlja bez daha. Klub kombinira analitiku s emocijom i pomiče granice nogometa
Dinamo na klub milijardera kojem su teroristi pobili djecu. Vodio ga i Bobanov suradnik
Midtjylland, danski nogometni klub osnovan tek 1999. spajanjem dvaju lokalnih rivala, u europskim je okvirima puno više od prosječnog provincijskog kluba. Vodi ga najbogatiji Danac čija životna priča ledi krv u žilama. Za hrvatsku javnost, priča o "vukovima" iz Herninga, koji će u četvrtak dočekati Dinamo u osmom kolu Europske lige, posebno je zanimljiva jer je na njihovoj klupi sjedio Albert Capellas, čovjek kojem su "modri" nedavno povjerili budućnost svoje nogometne škole.
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Čovjek koji je uveo 'Moneyball' u nogomet
Prije nego što je Midtjylland postao sinonim za obitelj Povlsen, klub je bio eksperimentalni poligon engleskog profesionalnog kockara i matematičkog genija Matthewa Benhama. Vlasnik engleskog Brentforda preuzeo je danski klub 2014. i u njega implementirao revolucionarnu metodu temeljenu na dubinskoj analizi podataka, sličnu onoj koja je proslavila bejzbolski klub Oakland Athletics i ovjekovječena je u filmu "Moneyball".
Odbacio je tradicionalno skautiranje i intuiciju trenera, a odluke o dovođenju igrača i taktici donosio je na temelju statističkih modela. Tražio je podcijenjene igrače čiji su statistički pokazatelji bili izvrsni, unatoč tome što nisu bili na radaru većih klubova. Posebnu pažnju posvetili su prekidima, analizirajući svaki korner, slobodni udarac i aut do najsitnijih detalja, što im je donosilo ogroman broj golova.
U eri u kojoj su se nogometni tradicionalisti podsmjehivali "laptop trenerima", Benham je dokazao da su u krivu. Midtjylland je pod njegovim vodstvom osvojio tri naslova prvaka Danske (2015., 2018., 2020.) i postao redoviti sudionik europskih natjecanja, etablirao se kao klub koji je izazvao moćni Kopenhagen. Ipak, nakon gotovo desetljeća, Benham se odlučio fokusirati na projekt u Premier ligi s Brentfordom i prodao je većinski udio u klubu čovjeku čija je financijska moć nadilazila sve okvire danskog sporta.
Dolazak najbogatijeg Danca i strašna obiteljska tragedija
U kolovozu 2023. godine, vlasnikom Midtjyllanda postao je Anders Holch Povlsen (53), najbogatiji Danac i vlasnik modnog carstva Bestseller, koje uključuje brendove poput Jack & Jones i Vero Moda. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 13 milijardi eura, a osim modne industrije, Povlsen je najveći privatni zemljoposjednik u Škotskoj, gdje posjeduje više od 220.000 hektara zemlje.
No, iza priče o nevjerojatnom poslovnom uspjehu krije se nezamisliva obiteljska tragedija. U travnju 2019., tijekom uskrsnih blagdana, Povlsen je sa suprugom Anne i njihovo četvero djece boravio na odmoru u Šri Lanki. U seriji koordiniranih terorističkih napada na crkve i luksuzne hotele, stradalo je troje od njegovo četvero djece. U eksploziji u hotelu Shangri-La u Colombu poginuli su 15-godišnja kći Alma, 12-godišnja Agnes i petogodišnji sin Alfred. Preživjela je samo kći Astrid.
Tragedija je potresla Dansku i cijeli svijet, a sprovodu u katedrali u Aarhusu prisustvovala je i danska kraljevska obitelj, s kojom su Povlseni bliski prijatelji. Obitelj je ipak pronašla snagu za nastavak. Godinu dana kasnije dobili su blizanke, a 2021. i sina. Ulaskom u Midtjylland, Povlsen je donio novu financijsku injekciju i ambiciju. U sezoni 2023/24., pod njegovim vodstvom, klub je potrošio rekordnih 36,6 milijuna eura na pojačanja i odmah osvojio naslov prvaka.
Dinamova veza: Kratka, ali poučna epizoda Alberta Capellasa
Prije dolaska Povlsena, u Benhamovoj eri, klupu Midtjyllanda vodio je čovjek koji danas kroji sportsku politiku Dinama, Albert Capellas. Španjolski stručnjak, izdanak Barcelonine La Masije, preuzeo je momčad u kolovozu 2022. Njegov mandat bio je kratak i turbulentan, trajao je samo do ožujka 2023.
Pod njegovim vodstvom Midtjylland je u Europi igrao sjajno. Prošao je skupinu Europske lige u kojoj je deklasirao Lazio pobjedom 5-1, no u domaćem prvenstvu rezultati su bili katastrofalni. Momčad je ostavio na skromnom devetom mjestu, što je bilo neprihvatljivo za klupske ambicije. Rastanak je, međutim, bio primjer klupske kulture.
- Imali smo iste vrijednosti kao Capellas, ali rezultatski se to nije pokazalo kao dobra odluka. Moramo priznati da nismo uspjeli. Zahvaljujemo Albertu na njegovu trudu, podigao je profesionalnost u klubu i donio nekoliko zanimljivih inicijativa, što će ostaviti pozitivan trag - poručio je tada izvršni direktor Claus Steinlein.
Capellas je na odlasku također bio korektan.
- Fantastično sam se proveo u Midtjyllandu i, iako se ne slažem s odlukom, prihvaćam je. Žao mi je što nismo uspjeli u prvenstvu, imao sam ogromnu želju da se stvari preokrenu - kazao je Španjolac, koji je u Maksimir stigao s reputacijom stručnjaka za razvoj mladih igrača.
Inovatori u svemu, od prekida do 'team-buildinga'
Ono što Midtjylland čini posebnim nije samo vlasnička struktura ili analitički pristup. Klub je poznat po pomicanju granica u svim segmentima. Kada su shvatili važnost prekida, zaposlili su specijalizirane trenere samo za taj segment igre. Njihova filozofija je da se u nogometu, sportu s malo golova, svaka marginalna prednost mora iskoristiti.
Jedinstven pristup imaju i u izgradnji timskog duha. Nakon Dinama hrvatski reprezentativac Martin Erlić i njegovi suigrači odlaze na tri dana na Povlsenovo imanje u škotskim planinama, na temperature do -20 Celzijevih stupnjeva. Spavat će u jeftinim vrećama za spavanje, loviti vlastitu hranu i učiti preživljavati u divljini. Cilj je jasan: stvoriti neraskidivu vezu među igračima, gdje ovise isključivo jedni o drugima.
Midtjylland je danas klub koji spaja naizgled nespojivo: hladnu, proračunatu analitiku i duboku ljudsku emociju. To je projekt koji je iz temelja promijenio danski nogomet i poslužio kao inspiracija mnogima diljem Europe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+