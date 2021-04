Dinamo je završio europsku sezonu. U pravilu je to značilo da slijedi odrađivanje posla do kraja cijele sezone, no ovaj put dinamovci će morati itekako zapeti do samog kraja.

S Osijekom se bore za naslov prvaka, a uz dva boda više ima i utakmicu manje. Ta utakmica manje jest odgođeni derbi s Hajdukom na Poljudu koji će se igrati 5. svibnja u 18 sati. Trebao se još 21. veljače, no korona virus je pokosio Splićane.

Tjedan dana ranije, pak, Zagrepčane čeka polufinale Kupa protiv Gorice. Dinamovi susjedi gostovat će na Maksimiru 28. travnja, također od 18 sati.

Opravda li Dinamo ulogu velikog favorita i izbori finale u kojemu čeka Istra, 19. svibnja čeka ga pakleni ritam srijeda-vikend do samog kraja.

U brojkama to znači da će Dinamo u 40-ak dana odigrati čak 11 utakmica. Već u nedjelju dočekuje Istru na Maksimiru pa tri dana kasnije odlazi u Gradski vrt gdje bi možda mogao i riješiti prvenstvo...