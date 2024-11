Dinamo nakon LP-a nije kiksao samo u Varaždinu, a jedan je podatak još šokantniji...

Naši protivnici pripremaju se i igraju od subote do subote. Mi igramo i sredinom tjedna. To su pripreme utakmica, putovanja, sama utakmica, umor nakon njih... Rečenice su to koje je Nenad Bjelica, trener Dinama, još jednom podvukao. Ovaj put nakon mršavih 2-2 kod Gorice...

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Dinamo

Pokretanje videa... 01:38 HNK Gorica vs GNK Dinamo Zagreb 2:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Nisu kiksali samo u Varaždinu

Ljetos je, barem na papiru, izgledalo da je sportski direktor Marko Marić napravio sjajan posao. Da se riješio balasta, a pojačanjima "poduplao" sve pozicije. Na sad već povećem uzorku utakmica možemo vidjeti da to baš i nije tako. Da zamjene koje Dinamo ima, ipak nisu ni blizu nekim prvotimcima. Gotovo u pravilu "modri" kiksaju u prvenstvu nakon europskih iskušenja.

Dinamo je krajem kolovoza u playoffu Lige prvaka na Maksimiru pobijedio Qarabag pa nekoliko dana kasnije u prvenstvu kod Rijeke odigrao 1-1. Nakon onog teškog poraza od Bayerna u prvom kolu Lige prvaka, Dinamo je nekoliko dana kasnije u Koprivnici izgubio od Slaven Belupa 4-1.

Dinamo je 2. listopada po teškom terenu u drugom kolu Lige prvaka ugostio Monaco i izvukao 2-2, a za vikend je pobijedio Varaždin 1-0. Bilo je to uz tešku muku. Varaždin je na toj utakmici imao veći posjed i nekoliko obećavajućih situacija. Ne zaboravimo da su domaći uoči te utakmice imali nekoliko viroznih i načetih. Michele Šego, najbolji igrač Varaždina, protiv Dinama je ušao tek u 65.

Nakon pobjede kod Salzburga u trećem kolu Lige prvaka, Dinamo je kod kuće izgubio od Osijeka 4-2. I sad, nakon razbijanja Slovana u Bratislavi, spomenuti kiks u Gorici. Da podvučemo, hrvatski prvak nakon europskih utakmica nije kiksao samo jednom.

Nema trećeg napadača

Veliki je problem neimanje trećeg napadača. Ta rupa u kadru nastala je ljetos, odlaskom Frana Brodića u Újpest. Sandro Kulenović trpa kao na traci, ali ove sezone nema pravi suport u Bruni Petkoviću.

Nije upitna, jasno, Petkovićeva kvaliteta, već fizička sprema, odnosno problemi s ozljedama. Petko je u Gorici morao ući u 77. minuti jer je vrag odnio šalu, "modri" su u tom trenutku gubili 2-1. Bilo je vidljivo da se čuvao, nije želio ulaziti u duele. Izvlačio se na krilo pa razigravao, nije skakao u šesnaestercu.

Cijelu je utakmicu s klupe odgledao Josip Mišić. Dinamov "metronom" u Bratislavi je dobio jedan udarac i nije bio spreman za zaigrati u Turopolju. Na poziciju "šestice" tako je uskočio inače sjajni Petar Sučić. Međutim, dojam je da se bolje snalazi na "osmici", kad je bliže golu.

Gdje su mladi?

U cijeloj priči nazire se i dugoročni problem. Dinamu je sad u prvenstvu svaka utakmica na nož, a u takvoj situaciji nema mjesta za razvijanje mladih igrača. Pa tako cijelu utakmicu u Gorici s klupe odgleda Luka Stojković, a talentirani zadnji vezni Branko Pavić ne bude ni u kadru...

Poražavajuć je podatak da je Dinamova početna jedanaestorka u Gorici bila stara u prosjeku 28,3 godine. Čak je i Gorica, koja se bori za prvoligaški život, imala mlađu početnu jedanaestorku (27,2)...

