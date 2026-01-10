Dinamo neće čekati ljeto, bek Vukovara uskoro na Maksimiru?

Dok su igrači Dinama na pripremama, uprava je odlučila povući novi korak. Kako javlja insajder Lorenzo Lepore, "modri" neće čekati ljeto za dovođenje Filipinca Paula Tabinasa besplatno, već bi bek Vukovara trebao doći na Maksimir u ovom prijelaznom roku. Posao bi mogao biti završen kroz koji dan, a cijena transfera je između 70 i 100 tisuća eura.

Pokretanje videa... 00:36 Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Tabinasa u Dinamo najviše cijeni šef nogometne škole, Albert Capellas, koji je trenirao reprezentaciju Filipina te mu je tamo bio trener. Špekuliralo se da bi Dinamo Vukovaru mogao poslati neke igrače kao zamjenu za Tabinasa, ali to se nije dogodilo te će "modri" ipak poslati novac novom prvoligašu za Filipinca. Očito su u Dinamu odlučili da je to najbolji potez za pokrpati poziciju beka. Morisa Valinčića nema, Noa Mikić očito ne kotira visoko kod Kovačevića, a Pierre-Gabriel je otpisan te bi Tabinas trebao biti rješenje.

Filipinac je za Vukovar ukupno odigrao 63 utakmice, uključujući i Prvu NL i HNL, zabio je dva gola te šest puta asistirao. Što se tiče najelitnijeg ranga hrvatskog nogometa, odigrao je devet utakmica i jednom asistirao. S obzirom na to da je u Vukovar stigao kao slobodan igrač, klubu će dobro doći novac, ali će i ostati bez jednog od boljih igrača. Spominje se odlazak i Gonzaleza, a to bi bio veliki udarac na ambicije Vukovara da ostane u ligi.