Obavijesti

Sport

Komentari 9
OBJAVIO I ROMANO

Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub

Piše Fabijan Hrnčić, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub
Bjelovar: Finale kupa kadeta između Slaven Belupa i Dinama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mladi Dinamov talent Belinho će uskoro postati igrač Kustošije. Tu informaciju prenio je Fabrizio Romano, a uskoro bi sve trebalo biti i službeno

Admiral

Mladi Dinamov talent Belinho (16) uskoro bi trebao napustiti Dinamo i pridružiti se Kustošiji! Tu informaciju prenio je najpoznatiji nogometni insajder, Fabrizio Romano, te bi uskoro sve trebalo biti finalizirano. Podsjetimo, Belinhov menadžer je Andy Bara te je odlučio mladog talenta povući u klub s kojim blisko surađuje.

Pokretanje videa...

Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija 02:54
Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Video: 24sata/pixsell

Kako saznajemo, predstavnici Belinha nisu se složili s ugovorom koji je Dinamo ponudio, a nisu zadovoljni ni načinom na koji se razvija u Dinamu. Belinho igra u kadetima i to se njegovim predstavnicima ne sviđa te su odlučili da je najbolje da promijeni sredinu te zaigra za seniore Kustošije. Uskoro bi sve trebalo biti i službeno objavljeno.

Belinho je označen kao veliki talent Dinama koji je trebao biti jedan od nositelja igre u budućnosti. Mladi Brazilac ima i hrvatsku putovnicu te mu je želja igrati za "vatrene". Sada će se okušati u seniorskom nogometu i to u Drugoj NL, trećem rangu hrvatskog nogometa. Bit će zanimljivo pratiti kako će se mladi talent razvijati te što mu nosi budućnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo
20 IZABRANIH

Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo

Izbornik Sigurdsson objavio konačni popis igrača za Euro 2026. Ante Ivanković i Patrik Martinović na pričuvnoj listi. Hrvatska spremna za okršaj s Njemačkom i Europsko prvenstvo u Švedskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026