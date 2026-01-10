Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub

Mladi Dinamov talent Belinho (16) uskoro bi trebao napustiti Dinamo i pridružiti se Kustošiji! Tu informaciju prenio je najpoznatiji nogometni insajder, Fabrizio Romano, te bi uskoro sve trebalo biti finalizirano. Podsjetimo, Belinhov menadžer je Andy Bara te je odlučio mladog talenta povući u klub s kojim blisko surađuje.

Pokretanje videa... 02:54 Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Video: 24sata/pixsell

Kako saznajemo, predstavnici Belinha nisu se složili s ugovorom koji je Dinamo ponudio, a nisu zadovoljni ni načinom na koji se razvija u Dinamu. Belinho igra u kadetima i to se njegovim predstavnicima ne sviđa te su odlučili da je najbolje da promijeni sredinu te zaigra za seniore Kustošije. Uskoro bi sve trebalo biti i službeno objavljeno.

Belinho je označen kao veliki talent Dinama koji je trebao biti jedan od nositelja igre u budućnosti. Mladi Brazilac ima i hrvatsku putovnicu te mu je želja igrati za "vatrene". Sada će se okušati u seniorskom nogometu i to u Drugoj NL, trećem rangu hrvatskog nogometa. Bit će zanimljivo pratiti kako će se mladi talent razvijati te što mu nosi budućnost.