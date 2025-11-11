Dinamo: Nitko nije dobio bilo kakav otkaz. Vučetić ostaje tu

Zvonimir Boban u ponedjeljak je održao krizni sastanak na kojem je odlučeno da Mario Kovačević ostaje trener. Sastanak je održan nakon serije loših rezultata "modrih", odnosno tek jedne pobjede u posljednjih pet utakmica. Tportal je objavio kako je kondicijski trener Vlatko Vučetić dobio otkaz, iz Dinama su poručili kako to nije istina.

"Nije točna informacija da je dobio otkaz. Vlatko Vučetić nije ni zaposlen kod nas, a ostat će raditi kao i do sada, kao konzultant za akademiju za mlađe dobne kategorije. Znači ništa se nije promjenilo niti je itko dobio bilo kakav otkaz", kažu iz Dinama.

Zagreb: Vlatko Vučetić, profesor i kondicijski trener | Foto: Igorr Soban/PIXSELL

Vučetić je stručnjak za kondicijsku pripremu sa Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, a javnosti je poznat po suradnji s legendarnim hrvatskim nogometašem, Lukom Modrićem. U Dinamo je stigao ovo ljeto da osigura što bolju spremnost prvotimaca za nadolazeću sezonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening s Vučetićem

Pokretanje videa... VIDEO Kondicijski trener Vlatko Vučetić otkriva tajne treninga s Lukom Modrićem 'Vjerujemo si' | Video: KanalRi

Dinamo ove sezone u HNL-u ima osam pobjeda, remi i četiri poraza uz 25 zabijenih i 12 primljenih golova. Razočaravajući početak sezone "modrih" kulminirao je za vikend kad ih je Istra pobijedila 2-1. To je bio drugi poraz prošlog tjedna za momčad Marija Kovačevića jer su u četvrtak u Europskoj ligi poraženi od Celte Vigo (0-3).

Krizu će Dinamo probati riješiti nakon reprezentativne stanke utakmicom protiv Karlovca u sklopu osmine finala Kupa. Susret se igra 19. studenog u 17 sati na stadionu Branko Čavlović-Čavlek u Karlovcu. Tri dana nakon u 14. kolu HNL-a klub s Maksimira dočekuje ugodno iznenađenje hrvatskog prvenstva ove sezone, Varaždin.