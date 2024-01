Dinamo objasnio članovima tko će imati pravo glasa i do kada im vrijedi članstvo u klubu...

Na izborima za članove skupštine smjet će sudjelovati samo oni koji produlje članstvo do 15. veljače. Bez obzira na to kad su se učlanili u klub i do kad im vrijedi iskaznica

Kopiranje linka Prema odredbama novog Statuta, članstvo svim članovima koji su se u klub učlanili 2023. godine, isteklo je 31. prosinca 2023., jer je članstvo vezano za kalendarsku godinu. Za obnovu članstva potrebno je uplatiti članarinu za 2024. godinu. Objavio je to Dinamo 2. siječnja i izazvao ljutnju dijela navijača, svojih članova. Koji su se s pravom bunili kako im članstvo može isteći ako su se učlanili u klub, primjerice, u srpnju ili u studenom. I ako im na iskaznici stoji da ona vrijedi do datuma godinu dana od učlanjenja. Pokretanje videa ... redovi ispred maksimira | Video: 24sata Video Dinamo je nekoliko dana kasnije ipak reagirao pa objavio: "Klub je donio odluku kako će svima koji su se u klub učlanili 2023. godine i dalje na raspolaganju stajati sve članske pogodnosti koje su bile aktualne u trenutku njihovog učlanjenja u klub i to do datuma navedenog na članskoj iskaznici." Te pogodnosti su članska iskaznica i prigodan suvenir, rođendanska čestitka, 15 posto popusta na kupovinu u Dinamovim fan shopovima uz predočenje članske iskaznice, popust pri kupovini godišnjih ulaznica, pravo prvokupa ulaznica za derbije HNL-a i europske utakmice u Maksimiru te besplatan ulaz na četiri utakmice HNL-a i Hrvatskog kupa tijekom trajanja članstva. Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Također, za sve koji se učlane ili obnove svoje članstvo u 2024. godini, klub je pripremio i nove, dodatne pogodnosti. No najvažnije je pitanje tko će imati pravo glasa za sastav Dinamove skupštine, zbog čega se velik dio navijača tijekom prošle godine i jest učlanio u klub. Pa im je Dinamo odgovorio: Foto: GNK Dinamo "Pravo glasovanja na nadolazećim izborima za sastav skupštine Dinama ostvarit će isključivo članovi kluba koji su bili aktivni članovi u 2023. godini te koji su obnovili svoje članstvo u 2024. godini, zaključno s 15. veljače 2024. Uz spomenuti uvjet, članovi koji žele glasovati moraju u trenutku glasovanja biti punoljetni te dostaviti svoju jedinstvenu e-mail adresu jer jednom e-mail adresom ostvaruje se pravo na jedan glas." PORUKA NAVIJAČA DINAMA Dinamo je iznenadio odlukom. BBB: 'Pokazali smo svima da se može, ne mislimo stati na tome' Eto, tako će redovne pogodnosti imati svi do roka članstva iskazanom na iskaznici, ali glasovati će smjeti samo oni koji do 15. veljače produže članstvo. Bez obzira na to što su se neki učlanili tek u listopadu ili studenom 2023.