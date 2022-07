Dinamo objavio cijene ulaznica za utakmicu Superkupa

Dinamo i Hajduk u subotu, 9. srpnja od 20 sati na Maksimiru igraju utakmicu Hrvatskog superkupa. Bit će to ogled hrvatskog prvaka Dinama i pobjednika Kupa Hajduka. Zagrebački je klub objavio cijene pojedinačnih ulaznica na najveći hrvatski derbi. Najjeftinije se mogu kupiti već po 40 kuna, a najskuplja za 100.

Inače, Dinamo i Hajduk borit će se za pobjednika 13. Superkupa jer, podsjetimo, u Hrvatskoj se ne igra Superkup ako ista momčad osvoji prvenstvo i Kup. Modri su ga osvajali u šest navrata, Hajduk pet. Osim ta dva kluba, trofej Hrvatskog superkupa jednom je podigla i Rijeka (2014.).

Cijene pojedinačnih ulaznica za derbi Dinamo – Hajduk:

Tribina sjever dolje 40kn

Tribina sjever gore 40kn

Tribina zapad gore 80kn

Tribina zapad dolje 100kn

Prodaja ulaznica počinje u srijedu, tri dana prije utakmice u 11 sati na Ticket Pointu kod maksimirskog stadiona ili online kupnjom.

Radno vrijeme Ticket pointa:

Srijeda 6.7. od 11 do 19 sati

Četvrtak 7.7. od 11 do 19 sati

Petak 8.7. od 11 do 19 sati

Subota 9.7. od 11 do 20:45 sati

Navijači Hajduka

Hajduk je za Superkup dobio 2500 ulaznica. One se prodaju u Odjelu za članstvo na Poljudu. Prodaja ulaznica je personalizirana, stoga je prilikom kupnje potrebno predočiti osobnu iskaznicu. Prodaja završava 48 sati prije utakmice, odnosno u četvrtak 7. srpnja u 20 sati.

