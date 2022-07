Erceg odgovorio na prozivke oca Brkljače: Našao sam se s njim, ali to su gluposti i izmišljotine

Hajduk nam je nudio 3000 eura mjesečno, obitelj mi je proživjela pravi linč, a cilj Jakobušića i Nikoličiusa je bio da Marko prijeđe kod 'njihovog' agenta. I još su me javno prozivali, rekao nam je Oliver Brkljača i izazvao pravu lavinu što u Hajduku, što u hrvatskoj nogometnoj javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otac talentiranog nogometaša rekao je kako neće imenovati o kojem čovjeku se radi, ali i da će se lako prepoznati. To je, kako kaže, čovjek koji je bio dugogodišnji igrač Hajduka, a Dalmatinski portal kontaktirao je Tomislava Ercega ne bi li saznao je li o njemu riječ.

- Ja sam se s ocem našao prije godinu dana, ali na njegovu inicijativu preko zajedničkog prijatelja. Bio sam s njim negdje pola sata, do danas sam i zaboravio da sam s njim pričao. Ako je on ovdje mislio na mene, onda ne znam zašto me nije spomenuo. Ukoliko se ovaj njegov istup odnosi na taj susret, onda odgovorno tvrdim da su to što on govori gluposti i izmišljotine - rekao je Erceg.

No, ostaje dilema je li Erceg tada Oliveru Brkljači ponudio da preuzme brigu o njegovu sinu Marku.

- Ne! Uopće nisam pričao da mu budem menadžer i to je jedina istina - zaključio je Tomislav Erceg.

Najčitaniji članci