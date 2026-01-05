Dinamo objavio: Evo kada će biti komemoracija i sprovod legendarnog Marijana Čerčeka

Dinamo se posljednjeg dana 2025. oprostio se od jedne od svojih najvećih legendi, Marijana Čerčeka, koji je preminuo u 77. godini života. Zagrebački je klub u ponedjeljak objavio kako će komemoracija u spomen proslavljenog dinamovca biti u srijedu u Plavom salonu u 9.30 sati.

Foto: Sofascore za 24sata

Istog će se dana održati i posljednji ispraćaj legendarnog nogometaša. To će biti u srijedu, 7. siječnja, u 12 sati na groblju na Stenjevcu.

Iz Maksimira poručuju kako će komemoracija biti zatvorena za širu javnost i kako na događaj mogu doći samo oni koji su prethodno dobili pozivnicu.