ZBOGOM LEGENDI

Dinamo objavio: Evo kada će biti komemoracija i sprovod legendarnog Marijana Čerčeka

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo se oprašta od legende! Marijan Čerček, simbol kluba, preminuo u 77. godini. Komemoracija u srijedu, ali samo za pozvane. Posljednji ispraćaj u Stenjevcu

Dinamo se posljednjeg dana 2025. oprostio se od jedne od svojih najvećih legendi, Marijana Čerčeka, koji je preminuo u 77. godini života. Zagrebački je klub u ponedjeljak objavio kako će komemoracija u spomen proslavljenog dinamovca biti u srijedu u Plavom salonu u 9.30 sati.

Istog će se dana održati i posljednji ispraćaj legendarnog nogometaša. To će biti u srijedu, 7. siječnja, u 12 sati na groblju na Stenjevcu. 

Iz Maksimira poručuju kako će komemoracija biti zatvorena za širu javnost i kako na događaj mogu doći samo oni koji su prethodno dobili pozivnicu.

