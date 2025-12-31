Otišla još jedna plava legenda. Preminuo je Marijan Čerček (76)

Dinamo se posljednjeg dana 2025. oprašta se od jedne od svojih najvećih legendi, Marijana Čerčeka, koji je preminuo u 77. godini života, potvrdili su iz kluba za 24sata.

Čerček je u povijest kluba ušao već kao tinejdžer, kada je sa samo 18 godina debitirao u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine. U tom je povijesnom dvoboju zabio Leeds Unitedu nakon što je u skoku nadvisio Jackieja Charltona, što je bio jedan od najdojmljivijih trenutaka finala.

Bio je poznat po izvanrednoj tehnici, brzini i prodornosti, a njegovi karakteristični sprintovi po desnoj strani postali su zaštitni znak Dinamove igre. Treneri su ga cijenili jer je igrao jednostavno, brzo i odlučno. U mlađim kategorijama igrao je na svim pozicijama u napadu, a po potrebi je mogao odraditi i vezne zadatke.

Foto: GNK Dinamo

Posebno se pamti njegova briljantna partija protiv Slovana iz Bratislave 1969., kada je Dinamo s 3-0 svladao tada aktualnog osvajača Kupa pobjednika kupova. Čerček je u karijeri ostvario i nekoliko nezaboravnih nastupa protiv Crvene zvezde i Vojvodine, u kojima je dobivao najviše ocjene.

Rođen je 1949. u Zagrebu i cijelu je igračku karijeru proveo u dva zagrebačka kluba, Dinamu i Zagrebu. Za Dinamo je odigrao 226 službenih utakmica i zabio 35 golova, osvojivši pritom dva velika trofeja. Nakon odlaska iz Maksimira 1975., sedam je godina nosio dres Zagreba. Za reprezentaciju bivše Jugoslavije nastupio je u jednoj utakmici.

Jedno vrijeme radio je i kao trener u nogometnoj školi Dinama, kasnije je bio uključen i kao član skupštine iz kojega je udaljio tadašnji predsjednik Mirko Barišić. Otišao je nešto manje od dva mjeseca nakon bivšeg suigrača Rudija Belina. Sad skupa opet igraju na nekim novim terenima...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija