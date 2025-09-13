Dinamo objavio rezultate izbora i novih pet skupštinara! Evo koliko je članova dalo svoj glas

13. rujan ostat će upamćen kao povijesni dan u Dinamu. Čak 7512 članova kluba izašlo je na prve, u potpunosti demokratske izbore "modrih" na kojima su izabrali cijelu skupštinu. Usporedbe radi, u ožujku 2024. godine na izbore je izašlo 7111 članova, koji su tada podržali Velimira Zajeca protiv Otta Barića u izborima za novog predsjednika.

Pravo glasovanja sada je imalo 28.215 članova, što znači kako je na izbore izašlo 26,62 posto članova. Bilo je 753 nevažećih glasa, a 82 glasača odlučila su se za opciju poništenja glasa. Podsjetimo, na izbore se prijavila jedna lista koju je predvodio nositelj Zvonimir Boban, koji je dobio 6677 glasova, odnosno 98,79 posto verificiranih glasova. Kompletne rezultate možete vidjeti OVDJE.

Bobanova lista Dinamovo proljeće ima 45 skupštinara, a izabrano je i pet povjerenika koji će se priključiti skupštini i upotpuniti brojku od 50 skupštinara. Novi skupštinari su Bernard Baković, Matej Pavlić, Dario Brekalo, Damir Žigrović i Nenad Bračun.

Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Došao je i taj dan! Dinamov dan, dan svih nas koji ga volimo i poštujemo. Hvala našim plavim članovima, vašim ste glasom ispisali ovaj povijesni dan. Hvala svima koji su se godinama borili da se ovaj dan dogodi, on nema cijenu. Ostvarili ste, ostvarili smo snove generacija - napisao je Dinamo i dodao...

- Rekordna izlaznost na izborima znak je buđenja Dinamovog puka i novi početak našeg Kluba. Članovi su po prvi put u potpunosti demokratski izabrali cijelu Skupštinu i potvrdili da Dinamo pripada svom plavom narodu. Hvala na podršci koju ste pružili kandidatima na listi i povjerenicima Kluba, ali i vrijednostima koje ste s ovako velikom izlaznosti podržali za još veći, snažniji i ponosniji Dinamo Nova, plava proljeća su pred nama - stoji u poruci Dinama.