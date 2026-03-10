Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE VIDEO

Dinamo objavio nikad viđene kadrove derbija na Poljudu: 'Pojačajte zvuk i samo uživajte'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Dinamo objavio nikad viđene kadrove derbija na Poljudu: 'Pojačajte zvuk i samo uživajte'
Foto: GNK Dinamo

Dinamo trijumfirao nad Hajdukom 3-1 i učvrstio prvo mjesto! Navijači oduševljeni "aftermovie" videom koji prenosi atmosferu pobjede. "Veni, vidi, vici", pišu fanovi

Admiral

Nogometaši Dinama sasvim su se približili naslovu prvaka nedjeljnom pobjedom nad Hajdukom 3-1 na Poljudu, drugom ovosezonskom u Splitu, pa njihova prednost pred najvećim rivalom na vrhu ljestvice HNL-a sad iznosi deset bodova. "Modri" su proslavili veliki trijumf pred 1794 navijača na stadionu, a i po povratku u Zagreb, gdje su ih dočekali na parkiralištu stadiona na Maksimiru.

Zagreb: Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka Zagreb: Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka Zagreb: Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka
14
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dan nakon pobjede iz kluba su objavili "aftermovie", kompilaciju kadrova snimljenih klupskim kamerama uz zvuk komentatora utakce MAXSporta Anđelka Kecmana. "Pojačajte zvuk, udobno se smjestite i samo - uživajte", poručili su iz Maksimirske 128 u opisu videa.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Veni, vidi, vici", jedan je od komentara.

"Ovo je odlično."

"Odličan editing, top video!"

"Prvi na tribini, prvi na terenu!", pišu navijači.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
PODBADANJE RIVALA

FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova
ANKETA: JE LI U PRAVU?

Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova

Dion Drena Beljo i Franko Kovačević, koji ove sezone igraju u formi života, dobili su tek pretpoziv za američki turnir na kojem ćemo krajem ožujka igrati protiv Kolumbije i Brazila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026