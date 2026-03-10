Dinamo objavio nikad viđene kadrove derbija na Poljudu: 'Pojačajte zvuk i samo uživajte'

Nogometaši Dinama sasvim su se približili naslovu prvaka nedjeljnom pobjedom nad Hajdukom 3-1 na Poljudu, drugom ovosezonskom u Splitu, pa njihova prednost pred najvećim rivalom na vrhu ljestvice HNL-a sad iznosi deset bodova. "Modri" su proslavili veliki trijumf pred 1794 navijača na stadionu, a i po povratku u Zagreb, gdje su ih dočekali na parkiralištu stadiona na Maksimiru.

Dan nakon pobjede iz kluba su objavili "aftermovie", kompilaciju kadrova snimljenih klupskim kamerama uz zvuk komentatora utakce MAXSporta Anđelka Kecmana. "Pojačajte zvuk, udobno se smjestite i samo - uživajte", poručili su iz Maksimirske 128 u opisu videa.

"Veni, vidi, vici", jedan je od komentara.

"Ovo je odlično."

"Odličan editing, top video!"

"Prvi na tribini, prvi na terenu!", pišu navijači.