Dinamo objavio tužnu vijest. Preminuo član sjajne generacije

Dinamo je na svojim stranicama objavio tužnu vijest. U 80. godini je preminuo Miljenko Puljčan, član slavne generacije koja je osvojila Kup velesajamskih gradova. Ovako su se "modri" oprostili od Puljčana:

"Dinamova je obitelj, nažalost, ostala bez još jednoga svojeg dragog člana. Nekadašnji vezist plavih iz sjajne generacije šezdesetih, Miljenko Puljčan, preminuo je u svojoj 80. godini.

U prvu je momčad zakoračio kao jedan od najdarovitijih izdanaka u svojoj generaciji, blistao je u Dinamovu juniorskom sastavu, ali i u mladoj momčadi pod vodstvom trenera Ivana Oskara Jazbinšeka, izborio je i mjesto u omladinskoj reprezentaciji, a prvu priliku u udarnoj momčadi dobio je u travnju 1964. s nepunih 18 godina kod trenera Milana Antolkovića u pobjedi protiv Rijeke 5:1 u osmini finala Kupa odigravši svih 90 minuta.

U svojem debiju u prvenstvenoj utakmici Puljčan je ujedno i zatresao mrežu. Bilo je to odmah na otvaranju sezone kad su plavi svladali Sutjesku iz Nikšića sa 6:0. Kasnije je zabio i jedini gol u Dinamovoj pobjedi 1:0 protiv Veleža u Mostaru... U toj je istoj sezoni, 1964/‘65., bio jedna od važnih karika na putu ka osvajanju pokala pobjednika Kupa. Odigrao je svih pet utakmica uz maksimalnu minutažu.

Foto: GNK Dinamo

Tako je, primjerice, imao veliki doprinos u pobjedama protiv Partizana u Zagrebu s 3:0 u osmini finala pa 2:0 protiv Crvene zvezde u gostima u polufinalu te, naposljetku, i u samome finalu protiv Budućnosti kad su Zagrepčani slavili 2:1 uz nezaboravni govor kapetana Dražana Jerkovića.

Zapažen je bio i u europskim dvobojima. Dinamo je u Kupu pobjednika kupova ujesen te iste sezone izbacio grčki AEK, potom je bio bolji i od rumunjske Steaue da bi ga u četvrtfinalu tijesno zaustavio Torino. Nakon ovakvih je epizoda proglašen za drugoga najtalentiranijeg mladog nogometaša u Jugoslaviji, odmah iza Dragana Džajića. Štoviše, sljedeće je sezone, na proljeće 1966. godine, sudjelovao u rekordnoj pobjedi plavih protiv Džajićeve Crvene zvezde sa 6:0.

Puljčan je rođen 1. srpnja 1946. u Zagrebu, u Maksimiru je nakon juniorskog staža proveo tri pune sezone. Iako nije upisao nastup na putu do pokala Kupa velesajamskih gradova, bio je dio te generacije. S plavima je osvojio pokal pobjednika Kupa, dvaput došao do finala istog natjecanja, a dvaput bio i doprvak. U Dinamu je igrao do 1967. nakon čega je nastupao za Zagreb, Borac iz Banje Luke, sisačku Segestu i zagrebački Metalac.

GNK Dinamo ovom prilikom izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i prijateljima našeg Miljenka Puljčana".