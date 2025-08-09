Dinamo odigrao novu utakmicu dan nakon pobjede u HNL-u: Rezerve remizirale s Rudešom!

Dinamo je danas u prijateljskoj utakmici remizirao (0-0) s Rudešom. Mario Kovačević priliku je dao igračima koji nisu participirali u pobjedi nad Vukovarom, tek su neke minute dobili Goda i Varela. U kadru su bila i četiri klinca - Žaja, Benkotić, Božić i Bećirević. Galešić je bio kapetan, prvi nastup za Dinamo upisao Bakrar koji je u sat vremena imao tek četiri-pet dodira s loptom.

Pokretanje videa... 02:00 Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Dinamovci se danas nisu iskazali, ovakvim pristupom igrači iz drugog plana mogu pasti tek u - treći plan. Nešto više volje i želje pokazali su tek Galešić, Goda i Soldo. Ali baš nitko nije pokazao da može biti dio udarne momčadi. Rudeš je bio dosta bolja momčad, Dinamo preko Cordobe prvi pokušaj prema vratima domaćina imao tek u 59. minuti, bilo je to "miljama" iznad gola.

Foto: Hrvoje Tironi /24sata

U igri Dinama bilo je previše nervoze i zbunjenosti, jedna je takva situacija umalo "modre" koštala autogolom. Živković je u prvom dijelu tešku loptu s 25 metara vraćao Filipoviću, ona je Dinamovom vrataru prošla ispod noge i pogodila vratnicu. Kovačević ne može biti sretan igrom svojih igrača koji su samo jednom (Galešić glavom) zaprijetili domaćim vratima.

Nogometaši Dinama su potpuno razočarali, a kako je utakmica odmicala, napadi Rudešana su postajali sve opasniji. Trener "modrih" će sigurno imati što za prigovoriti svojim igračima, kako zbog pristupa u prijateljskoj utakmici, tako i zbog prikazanog u današnjih 90 minuta. Bilo je to dosta loše...

Dinamo (4-3-3): Filipović (od 46. Zagorac) - Živković, Galešić, Jakirović, Goda (od 46. Žaja) - Soldo, Pavić (od 61. Benkotić), Mudražija - Topić (od 82. Božić), Bakrar (od 61. Varela), Cordoba (od 82. Bećirović).